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    Олич назвал Гинера лучшим президентом в его карьере

    Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич назвал победу в финале Кубка УЕФА самым памятным днем в карьере за армейцев, а также поделился мнением о президенте красно-синих Евгении Гинере.

    — Самый памятный момент в ЦСКА?

    — Один момент я буду помнить всю жизнь. День, когда мы взяли Кубок УЕФА. Мало кто верил в нашу победу. В Лиссабоне стадион был забит болельщиками «Спортинга». Давление было очень сильным. Но мы их обыграли. И для меня это самый большой успех в карьере.

    — И премиальные – тоже?

    — Да я уж не помню. Скажу одно: деньги тогда и близко не были на первом месте. Поэтому мы больше радовались победе, а не сумме, которую получили за нее.

    — Какие у вас воспоминания остались о Евгении Гинере?

    — Лучший президент в моей карьере! Очень эмоциональный человек, смотрел практически каждую игру. Нелегко в течение пятнадцати лет поддерживать команду на высоком уровне. Но Гинер это смог. Евгений поставил клуб на ноги, поэтому ЦСКА и борется каждый сезон за чемпионство.

    Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. На его счету 78 матчей и 35 голов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    05.04.2017 18:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 5 апреля 2017, 19:35

      Не повезло ему немного, тогда Вагнер был на первых ролях.

      1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 5 апреля 2017, 19:14

      Ивица.. как же сейчас таких как ты не хватает...были времена....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 апреля 2017, 18:54

      Возвращайся к нам в структуру клуба.

      2
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