Олич назвал Гинера лучшим президентом в его карьере

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич назвал победу в финале Кубка УЕФА самым памятным днем в карьере за армейцев, а также поделился мнением о президенте красно-синих Евгении Гинере.

— Самый памятный момент в ЦСКА?

— Один момент я буду помнить всю жизнь. День, когда мы взяли Кубок УЕФА. Мало кто верил в нашу победу. В Лиссабоне стадион был забит болельщиками «Спортинга». Давление было очень сильным. Но мы их обыграли. И для меня это самый большой успех в карьере.

— И премиальные – тоже?

— Да я уж не помню. Скажу одно: деньги тогда и близко не были на первом месте. Поэтому мы больше радовались победе, а не сумме, которую получили за нее.

— Какие у вас воспоминания остались о Евгении Гинере?

— Лучший президент в моей карьере! Очень эмоциональный человек, смотрел практически каждую игру. Нелегко в течение пятнадцати лет поддерживать команду на высоком уровне. Но Гинер это смог. Евгений поставил клуб на ноги, поэтому ЦСКА и борется каждый сезон за чемпионство.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. На его счету 78 матчей и 35 голов.