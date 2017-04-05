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Олич назвал Гинера лучшим президентом в его карьере

5 апреля 2017, 18:28
3

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич назвал победу в финале Кубка УЕФА самым памятным днем в карьере за армейцев, а также поделился мнением о президенте красно-синих Евгении Гинере.

— Самый памятный момент в ЦСКА?

— Один момент я буду помнить всю жизнь. День, когда мы взяли Кубок УЕФА. Мало кто верил в нашу победу. В Лиссабоне стадион был забит болельщиками «Спортинга». Давление было очень сильным. Но мы их обыграли. И для меня это самый большой успех в карьере.

— И премиальные – тоже?

— Да я уж не помню. Скажу одно: деньги тогда и близко не были на первом месте. Поэтому мы больше радовались победе, а не сумме, которую получили за нее.

— Какие у вас воспоминания остались о Евгении Гинере?

— Лучший президент в моей карьере! Очень эмоциональный человек, смотрел практически каждую игру. Нелегко в течение пятнадцати лет поддерживать команду на высоком уровне. Но Гинер это смог. Евгений поставил клуб на ноги, поэтому ЦСКА и борется каждый сезон за чемпионство.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. На его счету 78 матчей и 35 голов.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица Гинер Евгений
Комментарии (3)
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Kulimen
1491407641
Возвращайся к нам в структуру клуба.
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olic29ivica
1491408845
Ивица.. как же сейчас таких как ты не хватает...были времена....
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kara-mba
1491410152
Не повезло ему немного, тогда Вагнер был на первых ролях.
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