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  • Гендиректор «Томи»: «Если сократить число команд, весь футбол в России сложится вокруг Москвы»

Гендиректор «Томи»: «Если сократить число команд, весь футбол в России сложится вокруг Москвы»

5 апреля 2017, 18:21
6

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал инициативу РФПЛ сократить число команд в лиге до 14-ти. Функционер выступил против данной идеи, заявив, в таком случае весь футбол России сложится вокруг Москвы.

– Может получиться так, что весь футбол России сложится вокруг Москвы и до Урала. Но есть люди, которые проживают еще и за Уралом. Это половина нашей страны. Нужно думать и о тех людях, которые проживают за Уралом, и как у них будет развиваться футбол. И не только футбол, но и вообще спорт. Я когда сегодня прочитал об этом – даже немного расстроился.

– Сергей Прядкин мотивирует данный шаг тем, что это повысит уровень финансовой стабильности лиги.

– Давайте сделаем тогда, как один из вариантов, двадцать команд в премьер-лиге. Две группы разобьем по десять команд. Грубо говоря: Западная конференции и Восточная. Можно же так сделать? Можно. Эти команды тоже будут между собой играть. Это тоже будет премьер-лига. А так получается, что у нас весь футбол только вокруг Москвы.

«Томь» на данный момент занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Томь Прядкин Сергей
Комментарии (6)
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Бриг
1491406048
Томь-то что протестует? Из-за неё ведь и пошли эти разговоры.
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Taps
1491406252
Москвобад отправить в Сибирь на перевоспитание.
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pegas1276
1491408350
согласен, хотят создать чемпионат московии и питера...
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FaTeK1945ru
1491472432
...я давно говорил,что чемпионат России нужно назвать чемпионатом Москвы и Московской обл. ,а также примкнувшей к ним Питер.Вот пусть и играют между собой и лимит отменить,Много негров и др.особей вы увидите в ваших командах.
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