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    Гендиректор «Томи»: «Если сократить число команд, весь футбол в России сложится вокруг Москвы»

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал инициативу РФПЛ сократить число команд в лиге до 14-ти. Функционер выступил против данной идеи, заявив, в таком случае весь футбол России сложится вокруг Москвы.

    – Может получиться так, что весь футбол России сложится вокруг Москвы и до Урала. Но есть люди, которые проживают еще и за Уралом. Это половина нашей страны. Нужно думать и о тех людях, которые проживают за Уралом, и как у них будет развиваться футбол. И не только футбол, но и вообще спорт. Я когда сегодня прочитал об этом – даже немного расстроился.

    – Сергей Прядкин мотивирует данный шаг тем, что это повысит уровень финансовой стабильности лиги.

    – Давайте сделаем тогда, как один из вариантов, двадцать команд в премьер-лиге. Две группы разобьем по десять команд. Грубо говоря: Западная конференции и Восточная. Можно же так сделать? Можно. Эти команды тоже будут между собой играть. Это тоже будет премьер-лига. А так получается, что у нас весь футбол только вокруг Москвы.

    «Томь» на данный момент занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2017 18:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 6 апреля 2017, 12:53

      ...я давно говорил,что чемпионат России нужно назвать чемпионатом Москвы и Московской обл. ,а также примкнувшей к ним Питер.Вот пусть и играют между собой и лимит отменить,Много негров и др.особей вы увидите в ваших командах.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 5 апреля 2017, 19:05

      согласен, хотят создать чемпионат московии и питера...

      1
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      Рейтинг: +1307

      Taps 5 апреля 2017, 18:30

      Москвобад отправить в Сибирь на перевоспитание.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 5 апреля 2017, 18:27

      Томь-то что протестует? Из-за неё ведь и пошли эти разговоры.

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > RotBerg 6 апреля 2017, 00:12

      Не важно, кто что хочет, а важно - кто что может. А из последних сил тянуть деньги из бюджетов - это хорошо? Эти деньги могут и на более полезные дела пойти. У нас из поликлиник молодые врачи уходят, одни пенсионеры остались работать за эти копейки. И это только один из примеров. Зато футболисты огромные по меркам простых людей деньги получают... И за что? Я не говорю про топ Российский, та же Томь, за что им платить? Пусть находят частного владельца, или в любительский футбол уходят. И таких у нас большинство.

      -2
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > lra 6 апреля 2017, 10:14

      Если тебе предложат повышение зарплаты, или на футбол абонемент, что ты выберешь?

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