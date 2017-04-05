Гендиректор «Томи»: «Если сократить число команд, весь футбол в России сложится вокруг Москвы»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал инициативу РФПЛ сократить число команд в лиге до 14-ти. Функционер выступил против данной идеи, заявив, в таком случае весь футбол России сложится вокруг Москвы.

– Может получиться так, что весь футбол России сложится вокруг Москвы и до Урала. Но есть люди, которые проживают еще и за Уралом. Это половина нашей страны. Нужно думать и о тех людях, которые проживают за Уралом, и как у них будет развиваться футбол. И не только футбол, но и вообще спорт. Я когда сегодня прочитал об этом – даже немного расстроился.

– Сергей Прядкин мотивирует данный шаг тем, что это повысит уровень финансовой стабильности лиги.

– Давайте сделаем тогда, как один из вариантов, двадцать команд в премьер-лиге. Две группы разобьем по десять команд. Грубо говоря: Западная конференции и Восточная. Можно же так сделать? Можно. Эти команды тоже будут между собой играть. Это тоже будет премьер-лига. А так получается, что у нас весь футбол только вокруг Москвы.

«Томь» на данный момент занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России.