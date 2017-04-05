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Созин считает, что сокращение команд РФПЛ повысит уровень лиги

5 апреля 2017, 14:20
1

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что сокращение количества команд РФПЛ повысит средний уровень лиги за счет меньшего количества проходных матчей.

«При сокращении команд средний уровень РФПЛ вырастет. Проходных матчей станет намного меньше. Но 16 команд – это то необходимое количество игр, на которое рассчитывают тренеры. Получается, что мы убираем четыре матча. 26 игр – это слишком короткий турнир.

Безусловно, команда «Томь», выступая во второй части чемпионата молодежным составом, нарушает спортивный принцип. В первой части она упиралась, играла и отбирала очки. Ну а теперь непонятным составом будет играть как попало. «Анжи» тоже всегда колотит. То клуб в лидерах, то распродает игроков. То играет, то не играет. Все команды должны играть в равных условиях, а не выпадать на полгода. Единственный минус у предложения Прядкина – 26 игр за сезон. 14 команд слишком мало, на мой взгляд», – сказал Созин.

«Томь» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Томь Анжи Прядкин Сергей
Комментарии (1)
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nasimi
1491413365
Созин какой же ты умный черт побери. А ты может этим хочешь сэкономить бабло, чтобы вам чиновнята много досталось а? Ясно с вами. Вам не футбол и не спорт нужен, а только много ДЕНЕГГГГГГГГГГГГГ. Вы чести и все. Без комментариев...
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