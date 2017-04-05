М'Вила пообещал войну в матче с «Уралом»

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила назвал предстоящий полуфинальный матч Кубка России с «Уралом» важнейшим в сезоне. Именно на победу в этом турнире казанцы готовы сделать ставку, учитывая не самый удачный сезон.

«Ближайший матч можно назвать важнейшим в сезоне. Учитывая нашу ситуацию в чемпионате, если удастся взять Кубок, то это спасет нас в этом сезоне.

Совсем недавно мы играли с «Уралом» – это был очень сложный матч, было тяжелое поле, их здорово поддерживали болельщики. Поэтому можно сказать, что это будет не футбольный матч, а война!» – заявил М'Вила.

Полуфинальный матч Кубка России «Урал» – «Рубин» состоится в четверг, 6 апреля, в 17:00 по московскому времени.