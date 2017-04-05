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    М'Вила пообещал войну в матче с «Уралом»

    Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила назвал предстоящий полуфинальный матч Кубка России с «Уралом» важнейшим в сезоне. Именно на победу в этом турнире казанцы готовы сделать ставку, учитывая не самый удачный сезон.

    «Ближайший матч можно назвать важнейшим в сезоне. Учитывая нашу ситуацию в чемпионате, если удастся взять Кубок, то это спасет нас в этом сезоне.

    Совсем недавно мы играли с «Уралом» – это был очень сложный матч, было тяжелое поле, их здорово поддерживали болельщики. Поэтому можно сказать, что это будет не футбольный матч, а война!» – заявил М'Вила.

    Полуфинальный матч Кубка России «Урал» – «Рубин» состоится в четверг, 6 апреля, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2017 11:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39

      tie90s 6 апреля 2017, 00:30

      Как бы Урал вам не дал бой.

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