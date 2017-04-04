Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп сообщил, что Мане может больше не выйти на поле в текущем сезоне

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что хавбек Садьо Мане может больше не появиться на поле до конца сезона из-за повреждения, полученного в матче 30-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1). Напомним, во встрече с «ирисками» сенегалец был заменен на 27-й минуте.

    «К моему большому сожалению, есть вероятность, что Мане больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне. Но почему я должен обсуждать это сейчас? Несмотря на отсутствие нескольких ключевых футболистов, в нашем распоряжении имеются 11 человек для стартового состава, так что все нормально. «Ливерпуль» находится в хорошей ситуации, в нашем активе 59 очков, и я намерен этим воспользоваться. Впереди заключительный отрезок сезона и мы обязаны думать об обороне, создавая трудности всем нашим соперникам», – сказал Клопп.

    В текущем сезоне Мане принял участие в 29-ти поединках, забив 13 голов и сделав восемь результативных передач.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 апреля 2017, 20:02

      Здоровья Садьо. Справимся и без него, я думаю.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11