Клопп сообщил, что Мане может больше не выйти на поле в текущем сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что хавбек Садьо Мане может больше не появиться на поле до конца сезона из-за повреждения, полученного в матче 30-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1). Напомним, во встрече с «ирисками» сенегалец был заменен на 27-й минуте.

«К моему большому сожалению, есть вероятность, что Мане больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне. Но почему я должен обсуждать это сейчас? Несмотря на отсутствие нескольких ключевых футболистов, в нашем распоряжении имеются 11 человек для стартового состава, так что все нормально. «Ливерпуль» находится в хорошей ситуации, в нашем активе 59 очков, и я намерен этим воспользоваться. Впереди заключительный отрезок сезона и мы обязаны думать об обороне, создавая трудности всем нашим соперникам», – сказал Клопп.

В текущем сезоне Мане принял участие в 29-ти поединках, забив 13 голов и сделав восемь результативных передач.