Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов: «Надеемся, нам удастся взглянуть в глаза тех сволочей, кто задумал и устроил кровавую драму»

Радимов: «Надеемся, нам удастся взглянуть в глаза тех сволочей, кто задумал и устроил кровавую драму»

4 апреля 2017, 07:53
5

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил соболезнованиям семьям жертв теракта в Санкт-Петербурге. Напомним, что в результате взрыва в петербургском метро погибли более десятка человек.

«В новостях – искореженный вагон, кровь на лицах, цифры погибших, раненных... Испуг – вдруг под землей остался кто-то из своих? Страх быстро сменился злостью – не дождетесь! Вы кого хотите запугать? Мой город пережил блокаду – но остался несломленным! И сегодняшняя трагедия только сплотила.

Люди оказались высшей пробы. Болельщики «Спартака», самые непримиримые враги «Зенита», перед игрой своей команды с «Оренбургом» растягивают баннер: «Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим!» И это – по-человечески. Как и поток людей, идущих с цветами на Сенную. Как и предложения автомобилистов – бесплатного провоза по городу... И такси, предлагающие на улицах бабушкам и дедам довести до дома – тоже бесплатно. Везут всех, просто здесь – с особой настойчивостью. И дальше и кругом – бескорыстная человеческая помощь. Сочувствие и скорбь. Боль и вера: будем жить! И побеждать!

И надеемся, что нам удастся взглянуть в глаза тех сволочей, кто задумал и устроил кровавую драму. Соболезнования близким и родным погибших. Земляки, покойтесь с миром!» – сообщил Радимов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1491282165
Караулов вчера уже назначил виноватыми пацанов, которые 26-го и 2-го, пытались бороться с коррупцией. Прям на федеральном канале!
Ответить
Cosh18
1491287732
Хорошие слова
Ответить
karasik
1491295547
Держись, Питер! Не ведитесь на всякие провокации и будьте едины! Все будет хорошо!
Ответить
Главные новости
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
2
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
2
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
5
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
5
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
1
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
3
Все новости
Все новости
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
1
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
08:43
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
08:23
1
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
2
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
5
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
5
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
Вчера, 23:40
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
1
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
3
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
Вчера, 22:58
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
5
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+