Радимов: «Надеемся, нам удастся взглянуть в глаза тех сволочей, кто задумал и устроил кровавую драму»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил соболезнованиям семьям жертв теракта в Санкт-Петербурге. Напомним, что в результате взрыва в петербургском метро погибли более десятка человек.

«В новостях – искореженный вагон, кровь на лицах, цифры погибших, раненных... Испуг – вдруг под землей остался кто-то из своих? Страх быстро сменился злостью – не дождетесь! Вы кого хотите запугать? Мой город пережил блокаду – но остался несломленным! И сегодняшняя трагедия только сплотила.

Люди оказались высшей пробы. Болельщики «Спартака», самые непримиримые враги «Зенита», перед игрой своей команды с «Оренбургом» растягивают баннер: «Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим!» И это – по-человечески. Как и поток людей, идущих с цветами на Сенную. Как и предложения автомобилистов – бесплатного провоза по городу... И такси, предлагающие на улицах бабушкам и дедам довести до дома – тоже бесплатно. Везут всех, просто здесь – с особой настойчивостью. И дальше и кругом – бескорыстная человеческая помощь. Сочувствие и скорбь. Боль и вера: будем жить! И побеждать!

И надеемся, что нам удастся взглянуть в глаза тех сволочей, кто задумал и устроил кровавую драму. Соболезнования близким и родным погибших. Земляки, покойтесь с миром!» – сообщил Радимов.