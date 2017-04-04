Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Радимов: «Надеемся, нам удастся взглянуть в глаза тех сволочей, кто задумал и устроил кровавую драму»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил соболезнованиям семьям жертв теракта в Санкт-Петербурге. Напомним, что в результате взрыва в петербургском метро погибли более десятка человек.

    «В новостях – искореженный вагон, кровь на лицах, цифры погибших, раненных... Испуг – вдруг под землей остался кто-то из своих? Страх быстро сменился злостью – не дождетесь! Вы кого хотите запугать? Мой город пережил блокаду – но остался несломленным! И сегодняшняя трагедия только сплотила.

    Люди оказались высшей пробы. Болельщики «Спартака», самые непримиримые враги «Зенита», перед игрой своей команды с «Оренбургом» растягивают баннер: «Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим!» И это – по-человечески. Как и поток людей, идущих с цветами на Сенную. Как и предложения автомобилистов – бесплатного провоза по городу... И такси, предлагающие на улицах бабушкам и дедам довести до дома – тоже бесплатно. Везут всех, просто здесь – с особой настойчивостью. И дальше и кругом – бескорыстная человеческая помощь. Сочувствие и скорбь. Боль и вера: будем жить! И побеждать!

    И надеемся, что нам удастся взглянуть в глаза тех сволочей, кто задумал и устроил кровавую драму. Соболезнования близким и родным погибших. Земляки, покойтесь с миром!» – сообщил Радимов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      karasik 4 апреля 2017, 11:45

      Держись, Питер! Не ведитесь на всякие провокации и будьте едины! Все будет хорошо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 4 апреля 2017, 09:35

      Хорошие слова

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 4 апреля 2017, 08:02

      Караулов вчера уже назначил виноватыми пацанов, которые 26-го и 2-го, пытались бороться с коррупцией. Прям на федеральном канале!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > sochi-2013 4 апреля 2017, 09:01

      Ну это бред, конечно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > filosof sparty 4 апреля 2017, 09:24

      Бред то-бред, но вектор задан. Главное, противно, что я ему верил! До вчерашнего дня.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11