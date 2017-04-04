Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гранквист: «Качество поля в Ростове ужасно. Не понимаю, почему на нем разрешают играть»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился наблюдениями от матча 21-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:0). Шведский футболист остался недоволен качеством газона на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

    «Мы знали, что это будет сложный матч, потому что «Ростов» дома очень сильно играет, никому не уступает. У нас был неплохой первый тайм, игра была равна, и обе команды создавали голевые моменты. Во втором тайме мы хорошо играли в обороне, поэтому не позволили создать много моментов. В целом эта ничья отражает честный результат того, что творилось на поле, хотя нам, конечно, была нужна победа. Мы настраивались на нее, было важно не потерять очков.

    Качество поля ужасно, на нем ничего нельзя было создать. Я не понимаю, почему на таком поле разрешают играть. «Ростову» проще, у него есть тактика игры в таких условиях: длинные пас, навесы, подборы. Мы старались играть в наш футбол, но это было сложно на таком поле. К тому же «Ростов» был более настроен на атаку. Но если рассмотреть качество голевых моментов, то у нас они были опаснее», – сказал Гранквист.

    Напомним, ранее «Ростову» было запрещено проводить игры чемпионата России на стадионе «Олимп-2».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 апреля 2017, 09:25

      при Шалимове Краснодар превращается в сильного середняка РФПЛ и не более жаль Галицкого он столько вкладывает в команду, а отдачи нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 4 апреля 2017, 08:18

      Чет он не скулил после домашней игры первого круга.Там игра была не на футбольном,а на рисовой поле.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      !77 4 апреля 2017, 08:05

      Хватит ныть, лохматый.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 4 апреля 2017, 07:56

      лучше бы про свои яйца сказал, на самом деле они мешают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 4 апреля 2017, 07:31

      за***ли ныть про поле, на асфальте ска будешь играть за свою зп, упырь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 апреля 2017, 07:17

      Пора в Ростове всем скинуться и сделать нормальное поле.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4024

      raritet > КЭТиК 4 апреля 2017, 10:08

      А вы не верили Мауру. Он не скажет просто так ничего лишнего.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > raritet 4 апреля 2017, 10:14

      Для Маура любое российское поле будет плохим.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11