Гранквист: «Качество поля в Ростове ужасно. Не понимаю, почему на нем разрешают играть»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился наблюдениями от матча 21-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:0). Шведский футболист остался недоволен качеством газона на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

«Мы знали, что это будет сложный матч, потому что «Ростов» дома очень сильно играет, никому не уступает. У нас был неплохой первый тайм, игра была равна, и обе команды создавали голевые моменты. Во втором тайме мы хорошо играли в обороне, поэтому не позволили создать много моментов. В целом эта ничья отражает честный результат того, что творилось на поле, хотя нам, конечно, была нужна победа. Мы настраивались на нее, было важно не потерять очков.

Качество поля ужасно, на нем ничего нельзя было создать. Я не понимаю, почему на таком поле разрешают играть. «Ростову» проще, у него есть тактика игры в таких условиях: длинные пас, навесы, подборы. Мы старались играть в наш футбол, но это было сложно на таком поле. К тому же «Ростов» был более настроен на атаку. Но если рассмотреть качество голевых моментов, то у нас они были опаснее», – сказал Гранквист.

Напомним, ранее «Ростову» было запрещено проводить игры чемпионата России на стадионе «Олимп-2».