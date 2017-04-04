Журналистка спросила у экс-защитника «Ливерпуля» Риисе, каково выиграть Премьер-лигу

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йон-Арне Риисе принял участие в интернет-шоу. Читая вопросы подписчиков, ведущая спросила у норвежца, что ощущает футболист, когда поднимает кубок Премьер-лиги.

«Иногда вы задаете очень хорошие вопросы. Единственная вещь, о которой я жалею — как раз то, что никогда не поднимал этот трофей. Я летел сюда из Норвегии, чтобы прийти на это интервью и узнать, что журналист не подготовился. И это бесит. Думаю, вам стоило поискать информацию в Google перед началом интервью», — ответил Риисе.

После ухода из «Ливерпуля» Риисе выступал за «Рому», «Фулхэм», АПОЭЛ и индийский «Ченнай Титанс». Норвежец завершил карьеру в июне 2016 года.