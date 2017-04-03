Каррера: «Видимо, «Спартаку» не нравится побеждать легко»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 21 игрового дня чемпионата России (3:2). Нападающий Квинси Промес забил победный гол на пятой добавленной минуте.

«Гол Промеса — самый ли его важный удар в сезоне? Судя по результату, да. Всe-таки победный удар на последней минуте. Футбол — он такой. С возможного 3:0 мы перешли на 2:2. Это означает, что никогда нельзя терять концентрацию, никогда нельзя думать заранее, что победа в кармане, что всe закончилось. Несмотря на всe, ребята молодцы, потому что боролись за три очка до конца.

Почему не был засчитан гол Боккетти? Не могу объяснить, я ещe не видел этого эпизода. К сожалению, мысль о спокойном вечере улетучилась очень быстро. Видимо, нам не нравится побеждать легко. Привыкайте к этому. Когда тебе забивают два гола за две минуты, на тебя рушится весь мир в этот момент. Несмотря на это, команда продолжала играть в футбол и делать всe, чтобы победить в этом матче», — сказал итальянец.

Московский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.