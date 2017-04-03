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    Каррера: «Видимо, «Спартаку» не нравится побеждать легко»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 21 игрового дня чемпионата России (3:2). Нападающий Квинси Промес забил победный гол на пятой добавленной минуте.

    «Гол Промеса — самый ли его важный удар в сезоне? Судя по результату, да. Всe-таки победный удар на последней минуте. Футбол — он такой. С возможного 3:0 мы перешли на 2:2. Это означает, что никогда нельзя терять концентрацию, никогда нельзя думать заранее, что победа в кармане, что всe закончилось. Несмотря на всe, ребята молодцы, потому что боролись за три очка до конца.

    Почему не был засчитан гол Боккетти? Не могу объяснить, я ещe не видел этого эпизода. К сожалению, мысль о спокойном вечере улетучилась очень быстро. Видимо, нам не нравится побеждать легко. Привыкайте к этому. Когда тебе забивают два гола за две минуты, на тебя рушится весь мир в этот момент. Несмотря на это, команда продолжала играть в футбол и делать всe, чтобы победить в этом матче», — сказал итальянец.

    Московский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2017 22:54
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 4 апреля 2017, 10:31

      Итальянский тренер прав полностью,такой "расслабон" недопустим для команды,которая в следующем сезоне собирается выступать в ЛЧ! И то,что удалось сделать оренбургской команде во втором тайме,европейским командам это удастся минут через двадцать,а судьи обычно не благоволят российским командам и часто свистят в пользу соперников!

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 4 апреля 2017, 08:19

      Но лучше бы 3-0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 апреля 2017, 07:17

      Главное мы в вас верим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 апреля 2017, 06:43

      отскочил спартак

      -1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 апреля 2017, 06:42

      Не убавить-не прибавить.)

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 4 апреля 2017, 06:42

      А мне такие победы больше нравятся. Нервы,валидол,водка.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 4 апреля 2017, 06:08

      как говорится "не нытьем так каканьем"

      0
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      Рейтинг: +42

      cimbalenko07 4 апреля 2017, 00:57

      Раньше бы опустили руки и бросили бы играть, а сейчас совсем другое дело, борется до конца. Респект.

      2
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 4 апреля 2017, 00:28

      Красавцы

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 4 апреля 2017, 00:14

      волевая победа

      1
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