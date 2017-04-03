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Каррера: «Видимо, «Спартаку» не нравится побеждать легко»

3 апреля 2017, 22:54
22

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 21 игрового дня чемпионата России (3:2). Нападающий Квинси Промес забил победный гол на пятой добавленной минуте.

«Гол Промеса — самый ли его важный удар в сезоне? Судя по результату, да. Всe-таки победный удар на последней минуте. Футбол — он такой. С возможного 3:0 мы перешли на 2:2. Это означает, что никогда нельзя терять концентрацию, никогда нельзя думать заранее, что победа в кармане, что всe закончилось. Несмотря на всe, ребята молодцы, потому что боролись за три очка до конца.

Почему не был засчитан гол Боккетти? Не могу объяснить, я ещe не видел этого эпизода. К сожалению, мысль о спокойном вечере улетучилась очень быстро. Видимо, нам не нравится побеждать легко. Привыкайте к этому. Когда тебе забивают два гола за две минуты, на тебя рушится весь мир в этот момент. Несмотря на это, команда продолжала играть в футбол и делать всe, чтобы победить в этом матче», — сказал итальянец.

Московский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (22)
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Kairat-Arshavin
1491249807
Фартовый ты Карера! Спасибо за победу! Мужики ещё раз с победой! Спартак - 48 Кони - 42 Бомжи - 42 Васин и Дзюба и болелы их клубов думали 4 очка разрыв ? ХЕР ВАМ!
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oyabun
1491249856
Видел в неоднократном повторе на Матч ТВ незасчитаный гол Боккетти. Да, он хватал соперника за руку, но это из разряда обычной борьбы при подаче углового. Грубости не было. Скажите мне где при угловых сопперники команд не борются друг с другом? Может тогда отменить все угловые? Действия Боккети совершенно точно не тянули на отмену гола. И очень надеюсь, что Каррера пропесочит команду за позорно пропущенные 2 гола за 2 минуты
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MaS1KrE
1491252538
Спартак 100% заслуживает победы в чемпионате, играют очень симпатично, поэтому я надеюсь, что до конца сезона интрига все таки сохранится (надеюсь на своих коней :D), но по справедливости этот чемпионат за хрюшками)
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Чеба
1491253322
До инфаркта...
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mialkov
1491253564
Глушаков наберет форму, Тигиев заиграет поспокойней, Адриано пристреляется... Вот тогда и будем играть без нервотрепки)))
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GeorgeXIII
1491254086
волевая победа
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cimbalenko07
1491256660
Раньше бы опустили руки и бросили бы играть, а сейчас совсем другое дело, борется до конца. Респект.
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Мясной Упырь
1491277333
А мне такие победы больше нравятся. Нервы,валидол,водка.
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84aivengo
1491277417
отскочил спартак
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Диктор
1491279439
Главное мы в вас верим.
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