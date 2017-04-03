Агент: «Эль-Шаарави намерен остаться в «Роме» надолго»

Агент нападающего «Ромы» Стефана Эль-Шаарави утверждает, что игрок хочет остаться в римском клубе на длительный срок. 24-летний игрок перебрался в стан «волков» на правах аренды из «Монако» в январе 2016 года. Летом того же года итальянец заключил с «джаллоросси» контракт на постоянной основе.

«Стефан хочет остаться в «Роме» надолго, здесь он очень счастлив. Мы все ожидаем от него чего-то большего. Он невероятно сильный игрок и даже не осознает всей полноты своего потенциала», – сказал агент.

В нынешнем сезоне Эль-Шаарави записал в свой актив семь голов и пять результативных передач в 35-ти матчах.