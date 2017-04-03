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  • Член исполкома РФС: «Слова Дзюбы? Толстопузые мужички у телевизора в чем-то правы»

Член исполкома РФС: «Слова Дзюбы? Толстопузые мужички у телевизора в чем-то правы»

3 апреля 2017, 11:43
36

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев считает, что нападающий «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы не имел права остро реагировать на критику болельщиков в адрес его партнера по команде Александра Кокорина.

«А вы знаете, Дзюба в чем-то прав! У нас в стране кого не спроси, все разбираются в политике и футболе! Эти два вопроса обсуждаются за любым столом, в любом сочетании народа, на любого рода мероприятиях. Причем подавляющее большинство людей не имеют никакого отношения ни к тому, ни к другому.

Конечно, из уст нападающего сборной России и клуба, который претендует на золотые медали, такие высказывания в адрес болельщиков звучат не очень приятно. Однако противопоставить мнению «толстопузых болельщиков с баночкой пива на диване» нечего. Игры-то Дзюба не показывает! Я понимаю, если бы наша сборная занимала лидирующее место в мировом рейтинге и на ура обыгрывала такие сборные, как Кот-д'Ивуар, Гану. А сегодня получается так, что эти толстопузые мужички правы.

Артем всегда должен помнить о том, что однажды Андрей Аршавин за подобные высказывания в адрес болельщиков поплатился местом в сборной. Причем это даже было неофициальным заявлением, а фразой, сказанной где-то у лифта в гостинице.

Не буду сейчас рассуждать о том, кто от этого выиграл, так как считаю, что сборная от такого решения тогда только проиграла. Но факт остается фактом – нужно быть более сдержанным. Однако я понимаю Дзюбу. Видимо, его уже достала критика относительно его игры и сборной в целом. Единственный способ ее прекратить – начать играть», – сказал Лебедев.

Напомним, в комитете по этике РФС ждут обращения Мутко относительно данного высказывания Дзюбы.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Аршавин Андрей Дзюба Артем Кокорин Александр Лебедев Игорь
Комментарии (36)
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piligrim1986
1491209312
лучше быть толстопузым мужичком, чем шлюбой
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dimon2602
1491209319
Ну так если так и есть что у нас нет ни одного нормального напа который может накрутить двоих троих и ударить как это делают игроки не самых сильных сборных а у нас многомиллионная страна а толку ноль может это и не вина спортсменов а вмина федерации спорта что не могут решить проблему
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zico2205
1491209634
Сам же будет такой лет через 12....
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nik55
1491211327
мужики толстопузые они за заводах пашут---дерево не работает оно стоит на месте
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sergey_86-76
1491211880
а как насчет зажравшихся упырей, которые вместо того, чтобы выполнять свою работу, бухают в Монако и показывают, что они ложили на сборную, и что это наши проблемы, что они такие уроды???
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Huberman
1491212674
Толстопузые мужики с баночкой пива на диване, в тысячу раз больше приносят пользы футболистов и политиков,как в экономическом, так и в человеческом плане. Без этих мужиков вам ...здец,честное слово! Прошу прощения. Не будут толстопузые смотреть на мега звезду Дзюбу, и эта звезда станет никому не нужна, с навыками пинания мячика, пойдет спрячется на складе и будет коробки с места на место переставлять. Хотя не факт что сумеет.
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alex1004
1491220028
Футбол игра для зрителей. Без зрителей футбол ничто. Футболисты не производят ни какой иной продукции кроме зрелища, поэтому без зрителей они тоже ничто. В другой сфере деятельности, за такие публичные высказывания в адрес целевой аудитории, сотрудник уже был бы безработным, причем без шанса трудоустроится в приличную компанию. К сожалению наши футболисты (здесь речь не только о этом индивиде) не понимают этого. Так будет до тех пор, пока в футбол приходит много денег от нефутбольных доходов. Если доживем до времени когда футболист будет получать зарплату только от заработанных клубом денег, тогда у всяких "Дзюб" настанет просветление, зачем и для кого они играют, кто и что может и не может говорить.
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sochi-2013
1491224958
Бл..., сколько я его защищал! Похоже он правда на всю голову деревянный. Многие из «толстопузых болельщиков с баночкой пива на диване» выросли в СССР и имеют высокие разряды и звания в спорте. Не все в футболе, но они знают, как достигаются результаты. Трепло!!!
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Мары
1491228204
Удивительно. Это называется пчёлы против мёда. Футболист по идее играет для болел, так как они платят деньги чтобы посмотреть на кривляние этого полена.И эти же болелы для данного агапита пыль и толстопузы. Пчёлы против мёда.Точнее не придумаешь.
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Liverpool#krasnodar
1491228417
Кого ебет какая у него зарплата хули вы не стали футболистами так же бы получали а то сидите диванные умники его деньги считаете
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