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    Член исполкома РФС: «Слова Дзюбы? Толстопузые мужички у телевизора в чем-то правы»

    Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев считает, что нападающий «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы не имел права остро реагировать на критику болельщиков в адрес его партнера по команде Александра Кокорина.

    «А вы знаете, Дзюба в чем-то прав! У нас в стране кого не спроси, все разбираются в политике и футболе! Эти два вопроса обсуждаются за любым столом, в любом сочетании народа, на любого рода мероприятиях. Причем подавляющее большинство людей не имеют никакого отношения ни к тому, ни к другому.

    Конечно, из уст нападающего сборной России и клуба, который претендует на золотые медали, такие высказывания в адрес болельщиков звучат не очень приятно. Однако противопоставить мнению «толстопузых болельщиков с баночкой пива на диване» нечего. Игры-то Дзюба не показывает! Я понимаю, если бы наша сборная занимала лидирующее место в мировом рейтинге и на ура обыгрывала такие сборные, как Кот-д'Ивуар, Гану. А сегодня получается так, что эти толстопузые мужички правы.

    Артем всегда должен помнить о том, что однажды Андрей Аршавин за подобные высказывания в адрес болельщиков поплатился местом в сборной. Причем это даже было неофициальным заявлением, а фразой, сказанной где-то у лифта в гостинице.

    Не буду сейчас рассуждать о том, кто от этого выиграл, так как считаю, что сборная от такого решения тогда только проиграла. Но факт остается фактом – нужно быть более сдержанным. Однако я понимаю Дзюбу. Видимо, его уже достала критика относительно его игры и сборной в целом. Единственный способ ее прекратить – начать играть», – сказал Лебедев.

    Напомним, в комитете по этике РФС ждут обращения Мутко относительно данного высказывания Дзюбы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.04.2017 11:43
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 3 апреля 2017, 18:38

      почему все обсуждают футбол и политику? д потому что весь бюджет страны у них и народ недоумевает футболисты по 10 миллионов в месяц получают политики уже миллиардами а народ все беднеет и беднеет, я тоже работаю как дзюба политики и все остальные, если бы у народа хватало бы на хлеб с маслом им плевать было бы сколько там они получают миллионами или миллиардами.

      0
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 3 апреля 2017, 17:06

      Кого ебет какая у него зарплата хули вы не стали футболистами так же бы получали а то сидите диванные умники его деньги считаете

      -3
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 3 апреля 2017, 17:06

      Жена просит Дзюбу в магазин сходить. Артём ей: Да не пойду я! Меня сейчас толстопузые мужички увидят, в лицо плевать будут! Побьют ещё! Жена: Одень моё платье, парик, накрасься никто тебя не узнает...Оделся, накрасился пошел..В очереди в магазине стоит, девка подходит. Привет, Дзюба! Артём в недоумении: Женщина, но как?! Как ты меня узнала? Я накрашенный, в платье, парике, лабутенах...женщина: Не узнаёшь? Это же я, Кокорин.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 апреля 2017, 17:03

      Удивительно.
      Это называется пчёлы против мёда.
      Футболист по идее играет для болел, так как они платят деньги чтобы посмотреть на кривляние этого полена.И эти же болелы для данного агапита пыль и толстопузы.
      Пчёлы против мёда.Точнее не придумаешь.

      -3
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 апреля 2017, 16:57

      Лебедев тоже интересен кто же как не болельщики должны это обсуждать или только депутаты только разбираются которые может и не смотрят футбол - так можно далеко пойти пошел на концерт а исполнитель фигню гонит а на реплики скажет а вы в этом не хера не разбираетесь и в добавок пошлет куда подальше

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 апреля 2017, 16:50

      Карманник совсем оборзел и зачем тогда руководства Спартака пожалела эту гниду

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 3 апреля 2017, 16:16

      Почему все обсуждают спорт и политику: что остается делать если боксер, певцы идут в политику, а политики танцуют и поют на ТВ. Каждый должен заниматься своим делом. Тогда и дзюба не будет говорить про болельщиков, для которых он и обязан играть. Лучше всего у него получается, сквернословить.

      2
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 3 апреля 2017, 16:09

      Бл..., сколько я его защищал! Похоже он правда на всю голову деревянный. Многие из «толстопузых болельщиков с баночкой пива на диване» выросли в СССР и имеют высокие разряды и звания в спорте. Не все в футболе, но они знают, как достигаются результаты. Трепло!!!

      3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 3 апреля 2017, 15:36

      Это тот самый Лебедев? Аршавин и сейчас мог бы быть в сборной.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 апреля 2017, 15:07

      Идиот который рубит сук на котором же сидит.Он и раньше был для меня деревом-а сейчас вообще прекратил быть кем то вообще.

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