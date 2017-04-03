Член исполкома РФС: «Слова Дзюбы? Толстопузые мужички у телевизора в чем-то правы»

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев считает, что нападающий «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы не имел права остро реагировать на критику болельщиков в адрес его партнера по команде Александра Кокорина.

«А вы знаете, Дзюба в чем-то прав! У нас в стране кого не спроси, все разбираются в политике и футболе! Эти два вопроса обсуждаются за любым столом, в любом сочетании народа, на любого рода мероприятиях. Причем подавляющее большинство людей не имеют никакого отношения ни к тому, ни к другому.

Конечно, из уст нападающего сборной России и клуба, который претендует на золотые медали, такие высказывания в адрес болельщиков звучат не очень приятно. Однако противопоставить мнению «толстопузых болельщиков с баночкой пива на диване» нечего. Игры-то Дзюба не показывает! Я понимаю, если бы наша сборная занимала лидирующее место в мировом рейтинге и на ура обыгрывала такие сборные, как Кот-д'Ивуар, Гану. А сегодня получается так, что эти толстопузые мужички правы.

Артем всегда должен помнить о том, что однажды Андрей Аршавин за подобные высказывания в адрес болельщиков поплатился местом в сборной. Причем это даже было неофициальным заявлением, а фразой, сказанной где-то у лифта в гостинице.

Не буду сейчас рассуждать о том, кто от этого выиграл, так как считаю, что сборная от такого решения тогда только проиграла. Но факт остается фактом – нужно быть более сдержанным. Однако я понимаю Дзюбу. Видимо, его уже достала критика относительно его игры и сборной в целом. Единственный способ ее прекратить – начать играть», – сказал Лебедев.

Напомним, в комитете по этике РФС ждут обращения Мутко относительно данного высказывания Дзюбы.