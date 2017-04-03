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    Вместо «Барселоны» на открытии стадиона «Динамо» может сыграть «Арсенал»

    На открытии нового стадиона «Динамо» может сыграть с лондонским «Арсеналом». Ранее велись переговоры о приезде «Барселоны», но испанцы отказались от такого приглашения.

    «Мы разговаривали с «Барселоной» по поводу проведения на стадионе «Динамо» торжественного матча-открытия, который мог бы состояться в срок после чемпионата мира-2018 и до начала сезона. Однако у каталонцев напряженный график, мы предлагали им приехать пусть даже не основным, а вторым составом, однако им эти сроки не подходят.

    Поэтому параллельно мы контактируем с другими клубами, в частности – с лондонским «Арсеналом». Это был бы красивый поворот в истории, ведь все мы помним послевоенное турне «Динамо» по Англии, и одним из соперников стали как раз «канониры», – сообщил пресс-секретарь проекта ВТБ Арена Парк Михаил Смирнов.

    Руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов ранее рассказал, что окончательное открытие новой арены «Динамо» состоится веной следующего года. По его словам, матч в честь дня рождения легендарного голкипера Льва Яшина, намеченный на 22 октября, будет тестовым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2017 11:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 апреля 2017, 17:56

      Что за манера устраивать эту показуху? А чем плох официальный матч с тем же Тереком или Амкаром?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 8 апреля 2017, 12:51

      Да пригласите цска и успокойтесь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 апреля 2017, 16:54

      ФК "Овцевод" из Монголии согласился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 апреля 2017, 16:23

      Ждем Арсенал..тульский

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 3 апреля 2017, 18:42

      без разницы кого обыгрывать

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 3 апреля 2017, 15:20

      С этим г***ом никто не хочет играть, даже за деньги

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 3 апреля 2017, 14:04

      Если только тульский!

      3
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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 3 апреля 2017, 12:16

      Тестовым, хе-хе.

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 3 апреля 2017, 12:05

      Как они были рады даже второму составу Барселоны! Похоже ФНЛ хорошо смирила это Динамо...

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 апреля 2017, 12:05

      Ещё пара дней и дойдут до нальчикского спартака:))))

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