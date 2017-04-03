Вместо «Барселоны» на открытии стадиона «Динамо» может сыграть «Арсенал»

На открытии нового стадиона «Динамо» может сыграть с лондонским «Арсеналом». Ранее велись переговоры о приезде «Барселоны», но испанцы отказались от такого приглашения.

«Мы разговаривали с «Барселоной» по поводу проведения на стадионе «Динамо» торжественного матча-открытия, который мог бы состояться в срок после чемпионата мира-2018 и до начала сезона. Однако у каталонцев напряженный график, мы предлагали им приехать пусть даже не основным, а вторым составом, однако им эти сроки не подходят.

Поэтому параллельно мы контактируем с другими клубами, в частности – с лондонским «Арсеналом». Это был бы красивый поворот в истории, ведь все мы помним послевоенное турне «Динамо» по Англии, и одним из соперников стали как раз «канониры», – сообщил пресс-секретарь проекта ВТБ Арена Парк Михаил Смирнов.

Руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов ранее рассказал, что окончательное открытие новой арены «Динамо» состоится веной следующего года. По его словам, матч в честь дня рождения легендарного голкипера Льва Яшина, намеченный на 22 октября, будет тестовым.