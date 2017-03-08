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  • На открытие нового стадиона «Динамо» может приехать «Барселона» или клуб из Англии

На открытие нового стадиона «Динамо» может приехать «Барселона» или клуб из Англии

8 марта 2017, 14:04
16

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал, с какой командой может быть открыт новый стадион московского «Динамо».

Ранее сообщалось, что бело-голубые сделали официальное предложение принять участие в матче открытия арены «Барселоне».

«Мы продолжаем переговоры с «Барселоной» по поводу того, чтобы сыграть с ними в матче открытия. Но они проходят не так просто, поэтому мы также начали обсуждать и с другими клубами. Называть их не буду, но это английские команды», – сказал Перегудов.

Напомним, что стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Динамо Барселона
Комментарии (16)
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Schmitt
1488971482
всегда так говорят, в итоге приедет какой-нибудь сербский клуб или Томь
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Тазит
1488974094
Было уже... Не первый стадион с Барсой открываем...
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spartach n1
1488975720
А не лучше бы потратить на что-то полезное ?
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Garrincha58
1488977233
а приедет из Казахстана Гинер тоже все обещал да не выполнил
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kykyi
1488978110
Ротерхэм?
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Den Bull
1488980616
Барселона???))))
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ijgjr
1488992565
Только играть не надо погуляйте по полю -посмотрите на них вопросы разные - фото на память - и хорош
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ijgjr
1488992710
Будто бы Барселоне больше делать нечего - если они они команды из ФНЛ начнут посещать а имижд
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Тони Монтана
1489152743
клуб из чемпион шипа. или клуб уровня лестера
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ВЛАДИВОСТОК
1489315751
Не понимаю зачем иностранцев тащить ........Сыграли бы матч открытие со Спартаком в ретро форме времён СССР , ВЕДЬ ЭТО ДВЕ КОМАНДЫ КОТОРЫЕ БЫЛИ ПЕРВЫМИ ЧЕМПИОНАМИ В СТРАНЕ . Фанаты бы вывесили банеры с портретами Великих игроков этих двух команд . Надо помнить свою историю футбола и гордится ей . Вот такое моё личное мнение .
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