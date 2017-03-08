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    На открытие нового стадиона «Динамо» может приехать «Барселона» или клуб из Англии

    Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал, с какой командой может быть открыт новый стадион московского «Динамо».

    Ранее сообщалось, что бело-голубые сделали официальное предложение принять участие в матче открытия арены «Барселоне».

    «Мы продолжаем переговоры с «Барселоной» по поводу того, чтобы сыграть с ними в матче открытия. Но они проходят не так просто, поэтому мы также начали обсуждать и с другими клубами. Называть их не буду, но это английские команды», – сказал Перегудов.

    Напомним, что стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    08.03.2017 14:04
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 марта 2017, 13:49

      Не понимаю зачем иностранцев тащить ........Сыграли бы матч открытие со Спартаком в ретро форме времён СССР , ВЕДЬ ЭТО ДВЕ КОМАНДЫ КОТОРЫЕ БЫЛИ ПЕРВЫМИ ЧЕМПИОНАМИ В СТРАНЕ . Фанаты бы вывесили банеры с портретами Великих игроков этих двух команд . Надо помнить свою историю футбола и гордится ей . Вот такое моё личное мнение .

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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 10 марта 2017, 16:32

      клуб из чемпион шипа. или клуб уровня лестера

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 марта 2017, 20:05

      Будто бы Барселоне больше делать нечего - если они они команды из ФНЛ начнут посещать а имижд

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 марта 2017, 20:02

      Только играть не надо погуляйте по полю -посмотрите на них вопросы разные - фото на память - и хорош

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 марта 2017, 16:43

      Барселона???))))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 марта 2017, 16:01

      Ротерхэм?

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 марта 2017, 15:47

      а приедет из Казахстана Гинер тоже все обещал да не выполнил

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Garrincha58 8 марта 2017, 16:18

      гинер в Казахстан переехал? 0_о

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 8 марта 2017, 15:41

      На открытие ЦСКА-арены Челси обещали...так что вставайте в очередь))))

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 8 марта 2017, 15:22

      А не лучше бы потратить на что-то полезное ?

      2
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > spartach n1 8 марта 2017, 16:23

      Что бы потратить на что нибудь полезное, нужно как минимум:
      немного смекалки, воображения и фантазии, ну и конечно желание потратить на это самое что нибудь полезное ))
      Привет, Серег!

      2
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > B.G. 8 марта 2017, 18:33

      Привет !

      -1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 8 марта 2017, 15:09

      Рединг приедет в благодарность за Погребняка, он у них там суперзвездой был!

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