На открытие нового стадиона «Динамо» может приехать «Барселона» или клуб из Англии

Не понимаю зачем иностранцев тащить ........Сыграли бы матч открытие со Спартаком в ретро форме времён СССР , ВЕДЬ ЭТО ДВЕ КОМАНДЫ КОТОРЫЕ БЫЛИ ПЕРВЫМИ ЧЕМПИОНАМИ В СТРАНЕ . Фанаты бы вывесили банеры с портретами Великих игроков этих двух команд . Надо помнить свою историю футбола и гордится ей . Вот такое моё личное мнение .
Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал, с какой командой может быть открыт новый стадион московского «Динамо».
Ранее сообщалось, что бело-голубые сделали официальное предложение принять участие в матче открытия арены «Барселоне».
«Мы продолжаем переговоры с «Барселоной» по поводу того, чтобы сыграть с ними в матче открытия. Но они проходят не так просто, поэтому мы также начали обсуждать и с другими клубами. Называть их не буду, но это английские команды», – сказал Перегудов.
Напомним, что стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года.