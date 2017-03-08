На открытие нового стадиона «Динамо» может приехать «Барселона» или клуб из Англии

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал, с какой командой может быть открыт новый стадион московского «Динамо».

Ранее сообщалось, что бело-голубые сделали официальное предложение принять участие в матче открытия арены «Барселоне».

«Мы продолжаем переговоры с «Барселоной» по поводу того, чтобы сыграть с ними в матче открытия. Но они проходят не так просто, поэтому мы также начали обсуждать и с другими клубами. Называть их не буду, но это английские команды», – сказал Перегудов.

Напомним, что стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года.