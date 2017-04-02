Гончаренко: «Прерванная «сухая» серия Акинфеева – в какой-то мере облегчение»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1), а также поделился мнением о прерванной «сухой» серии голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

Напомним, 30-летний россиянин, пропустив на 72-й минуте встречи, прервал свою рекордную серию без пропущенных мячей, которая составила 764 минуты. По данному показателю вратарь расположился на пятом месте среди голкиперов за всю историю чемпионатов России.

– После того, как счет стал 2:0, мы снизили активность. Упал темп игры, и это дало больше шансов сопернику. Мы позволили «Крыльям» создавать моменты. Можно сколько угодно говорить, что пауза на матчи сборных не влияет, но это не так. Нам нужно было привести всех к общему знаменателю, что не так просто. Хорошо, что нам удалось победить – это главное.

– Длительная серия Игоря Акинфеева прервалась. Он сильно расстроился?

– В какой-то мере это облегчение. Серия не должна давить. Понятно, что Игорь расстроился, но, по крайней мере, не будет дополнительного давления в следующем матче.