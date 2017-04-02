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    Гончаренко: «Прерванная «сухая» серия Акинфеева – в какой-то мере облегчение»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1), а также поделился мнением о прерванной «сухой» серии голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

    Напомним, 30-летний россиянин, пропустив на 72-й минуте встречи, прервал свою рекордную серию без пропущенных мячей, которая составила 764 минуты. По данному показателю вратарь расположился на пятом месте среди голкиперов за всю историю чемпионатов России.

    – После того, как счет стал 2:0, мы снизили активность. Упал темп игры, и это дало больше шансов сопернику. Мы позволили «Крыльям» создавать моменты. Можно сколько угодно говорить, что пауза на матчи сборных не влияет, но это не так. Нам нужно было привести всех к общему знаменателю, что не так просто. Хорошо, что нам удалось победить – это главное.

    – Длительная серия Игоря Акинфеева прервалась. Он сильно расстроился?

    – В какой-то мере это облегчение. Серия не должна давить. Понятно, что Игорь расстроился, но, по крайней мере, не будет дополнительного давления в следующем матче.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.04.2017 19:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 2 апреля 2017, 21:39

      Будем - будем, победы и только победы в следующем матче!!!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 2 апреля 2017, 19:49

      В следующей игре надо выигрывать. Постарайтесь парни. Виктор,это будет твой первый матч на "вшивость".. Один мой оппонент на этом сайте сказал,что при Гончаренко ЦСКА стал играть намного лучше. Будем посмотреть..

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