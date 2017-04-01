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    Кубок французской лиги. «ПСЖ» выиграл трофей четвертый раз подряд

    В решающем матче кубка французской лиги «Пари Сен-Жермен» оказался сильнее «Монако». Юлиан Дракслер открыл счет в дебюте встречи, после чего Тома Лема в середине первого тайма восстановил равенство в счете. Перед уходом на перерыв столичный клуб вывел Анхель Ди Мария, а в начале второго тайма отличился Эдинсон Кавани. Уругваец также отличился в концовке встречи, установив окончательный счет.

    Победа в кубке лиги стала для «ПСЖ» четвертой подряд и шестой в истории. Прежде парижане завоевывали трофей в сезонах-1997/98 и -2007/08.

    Кубок французской лиги. Финал.

    Монако — ПСЖ — 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 — Дракслер, 4; 1:1 — Лема, 27; 1:2 — Ди Мария, 44; 1:3 — Кавани, 54; 1:4 — Кавани, 90.

    Календарь Кубка французской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2017 23:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 2 апреля 2017, 07:35

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 2 апреля 2017, 03:43

      Красавчики, мои поздравления...

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 апреля 2017, 02:04

      ну наконец-то трениришка и во Франции что-то выиграл

      -1
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 2 апреля 2017, 00:31

      Поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 2 апреля 2017, 00:05

      Молодцы!!!

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