Кубок французской лиги. «ПСЖ» выиграл трофей четвертый раз подряд

В решающем матче кубка французской лиги «Пари Сен-Жермен» оказался сильнее «Монако». Юлиан Дракслер открыл счет в дебюте встречи, после чего Тома Лема в середине первого тайма восстановил равенство в счете. Перед уходом на перерыв столичный клуб вывел Анхель Ди Мария, а в начале второго тайма отличился Эдинсон Кавани. Уругваец также отличился в концовке встречи, установив окончательный счет.

Победа в кубке лиги стала для «ПСЖ» четвертой подряд и шестой в истории. Прежде парижане завоевывали трофей в сезонах-1997/98 и -2007/08.

Кубок французской лиги. Финал.

Монако — ПСЖ — 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 — Дракслер, 4; 1:1 — Лема, 27; 1:2 — Ди Мария, 44; 1:3 — Кавани, 54; 1:4 — Кавани, 90.

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