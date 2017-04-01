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    Обамеянг: «Я — пижон? Да ладно вам! Я как ребенок, который наслаждается футболом»

    Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к болельщикам после матча 26 тура чемпионата Германии против «Шальке» (1:1). Игрок открыл счет на 53 минуте встречи.

    «Я — пижон? Да ладно вам! Я как ребенок, который наслаждается футболом. Я расстроен результатом сегодняшнего матча, но у нас все впереди», — написал игрок сборной Габона в Instagram, прикрепив хэштег с благодарностью для Синдзи Кагавы, с передачи которого забил гельзенкирхенцам.

    Обамеянг является лучшим бомбардиром Бундеслиги в текущем сезоне, имея на счету 24 гола в 24 матчах. В марте форвард был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

    Команда Томаса Тухеля занимает четвертое место в турнирной таблице национального первенства.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    01.04.2017 21:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6

      maks25@ 2 апреля 2017, 19:25

      красава

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 2 апреля 2017, 00:41

      Лучше бы ты второй забил, и команда выиграла, а не устраивал опять цирк.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 2 апреля 2017, 00:02

      круто)))

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