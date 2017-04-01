Обамеянг: «Я — пижон? Да ладно вам! Я как ребенок, который наслаждается футболом»

Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к болельщикам после матча 26 тура чемпионата Германии против «Шальке» (1:1). Игрок открыл счет на 53 минуте встречи.

«Я — пижон? Да ладно вам! Я как ребенок, который наслаждается футболом. Я расстроен результатом сегодняшнего матча, но у нас все впереди», — написал игрок сборной Габона в Instagram, прикрепив хэштег с благодарностью для Синдзи Кагавы, с передачи которого забил гельзенкирхенцам.

Обамеянг является лучшим бомбардиром Бундеслиги в текущем сезоне, имея на счету 24 гола в 24 матчах. В марте форвард был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Команда Томаса Тухеля занимает четвертое место в турнирной таблице национального первенства.