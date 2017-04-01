Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте: «В матче с «Кристал Пэлас» мы заслужили как минимум ничью»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» в матче 30 тура английской Премьер-лиги.

    «Разумеется, мы расстроены. Мы создали достаточно голевых моментов, но их не удалось реализовать. Сейчас важно отдохнуть и начать готовиться к следующему матчу.

    Мы заслужили как минимум ничью. Но это футбол, тут важно уметь принимать любой результат», — сказал итальянец.

    Столичный клуб по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, опережая «Тоттенхэм» на семь очков.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2017 20:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 1 апреля 2017, 21:12

      с кем не бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 1 апреля 2017, 21:03

      Не расслабляться в концовке чемпа

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11