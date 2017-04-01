Конте: «В матче с «Кристал Пэлас» мы заслужили как минимум ничью»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» в матче 30 тура английской Премьер-лиги.

«Разумеется, мы расстроены. Мы создали достаточно голевых моментов, но их не удалось реализовать. Сейчас важно отдохнуть и начать готовиться к следующему матчу.

Мы заслужили как минимум ничью. Но это футбол, тут важно уметь принимать любой результат», — сказал итальянец.

Столичный клуб по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, опережая «Тоттенхэм» на семь очков.