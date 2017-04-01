Кирьяков: «Результат важнее содержания игры c «Томью»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от победы над «Томью» (3:0) в матче 21 тура чемпионата России.

«В первом тайме нормально сыграли. Владели территорией, мячом. Хотелось забить второй мяч, но не реализовали моменты. Во втором тайме был очень неприятный отрезок, давали много свободы сопернику, он оказывал давление на наши ворота. Надо будет это разобрать. Замены поменяли ход игры, все понимали, насколько важен сегодняшний матч, ребята молодцы.

За исключением одного кусочка во втором тайме, в принципе все было нормально. В любом случае, видно было, что ребята нервничали, осознавали важность трех очков. Результат сегодня важнее содержания игры», — сказал специалист в эфире телеканала «Наш Футбол».

Победа позволила тульскому клубу набрать 18 очков и покинуть зону вылета.