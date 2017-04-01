Семак: «Претензий по самоотдаче к футболистам «Уфы» не имею»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итоги матча 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1). Специалист посетовал на большое количество травм у атакующей группы игроков команды.

«Начали неплохо, были моменты, но пропущенный мяч повернул игру. Нам нужно было забивать, старались использовать весь атакующий потенциал. По желанию, самоотдаче вопросов и претензий к команде не имею. Но мы не смогли сегодня создать по-настоящему опасных моментов. Причин много. Лимитированы в атакующем потенциале из-за травм. «Локомотив» хорошо защищался, мы старались, но не смогли спасти игру», – сказал Семак в эфире канала «Наш футбол».

«Уфа» расположилась на пятой строчке в турнирной таблице.