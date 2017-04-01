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    Семак: «Претензий по самоотдаче к футболистам «Уфы» не имею»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итоги матча 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1). Специалист посетовал на большое количество травм у атакующей группы игроков команды.

    «Начали неплохо, были моменты, но пропущенный мяч повернул игру. Нам нужно было забивать, старались использовать весь атакующий потенциал. По желанию, самоотдаче вопросов и претензий к команде не имею. Но мы не смогли сегодня создать по-настоящему опасных моментов. Причин много. Лимитированы в атакующем потенциале из-за травм. «Локомотив» хорошо защищался, мы старались, но не смогли спасти игру», – сказал Семак в эфире канала «Наш футбол».

    «Уфа» расположилась на пятой строчке в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2017 17:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 1 апреля 2017, 17:53

      Всё ещё будет! Главное есть команда, есть желание. А смотрелись не хуже Локо. Успехов в след. играх!

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