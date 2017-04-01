Гвардиола поддержал Венгера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал своего коллегу из «Арсенала» Арсена Венгера. Испанский специалист отметил, что тренера «Арсенала» снова начнут любить, если придут результаты.

«Болельщики всегда судят по результатам. Когда руководство клуба и Венгер договариваются о продлении соглашения, они считают это наилучшим вариантом для команды. Если Венгер снова начнет побеждать, фанаты будут счастливы», – отметил Гвардиола.

Арсен Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.