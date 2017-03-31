РФПЛ. «Урал» вырвал победу в матче с «Анжи»

В стартовом матче 21-го тура РФПЛ махачкалинский «Анжи» на своем поле уступил «Уралу». Интересно, что после первого тайма хозяева поля проигрывали в счете, но за стартовые восемь минут после перерыва смогли отличиться дважды. Решающим голом отметился нападающий «Урала» Эдгар Манучарян. Он же в этом матче не забил пенальти.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

«Анжи» – «Урал» – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ильин, 21; 1:1 – Прудников, 49; 2:1 – Хубулов, 53; 2:2 – Гасанов (в свои ворота); 2:3 – Манучарян

«Анжи»: Юрченко, Жиров, Мусалов, Фибел, Паршивлюк, Гулиев, Брызгалов (Гасанов, 46), Хубулов (Дудиев, 63), Кацаев (Яковлев, 75), Прудников, Будковский.

«Урал»: Заболотный, Данцев (Меркулов, 77), Новиков, Кулаков, Балажиц, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Емельянов, Ильин, Лунгу (Манучарян, 50).

Предупреждения: нет – Емельянов, 34; Данцев, 46; Манучарян, 54; Бикфалви, 62.

Незабитый пенальти: нет – Манучарян, 83.

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