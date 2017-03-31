Неймар: «Когда Роберто забивал «ПСЖ», я смотрел на бокового судью и думал: «Беги, ради Бога, беги к центру поля!»

Нападающий «Барселоны» Неймар поделился эмоции от победного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (6:1). Напомним, каталонцы смогли отыграться, проиграв первую встречу со счетом 0:4.

– Не так давно «Барселона» в удивительной игре победила «ПСЖ». Это лучший матч в вашей карьере?

– Это был важный матч – и по эмоциям, и по значимости. Он превзошел даже Олимпиаду, Кубок конфедераций и финал Лиги чемпионов. Я не переживал ничего подобного ни в одной из игр по сравнению с тем моментом, когда был забит шестой гол. Впрочем, с точки зрения значимости Олимпиада все же самый важный турнир в моей карьере.

– Что вы почувствовали в тот момент, когда Серхи Роберто забил шестой гол «ПСЖ»? О чем подумали, когда развивалась голевая атака?

– Когда Серхи Роберто забил, я сразу посмотрел на бокового арбитра. Думал про себя: «Беги ради Бога, беги к центру поля!» Через секунду он побежал, потом были радость, крики, слова, которые здесь употребить неуместно. Море эмоций.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Ювентусом».