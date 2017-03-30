Фабрегас: «Здорово, что Месси ведет скромный образ жизни»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал о своих взаимоотношениях с Лионелем Месси. Футболист отметил, что нападающий «Барселоны» ведет себя скромно, хотя все считают его звездой.

«Месси стал кумиром для каждого человека. Я восхищаюсь им за то, что при этом он остался скромным. Когда тебя восхваляют, можно поплыть и потерять связь с реальностью. Но Месси живет спокойной жизнью. Считаю Лионеля своим другом», – рассказал Фабрегас.

Фабрегас и Месси являются воспитанниками «Барселоны». В главной команде они пересекались с 2011 по 2014 год.