Скоулз предрекает победу «МЮ» в Лиге Европы и попадание в топ-4 в Премьер-лиге

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что команде по силам побороться за победу в Лиге Европы, а также занять место в первой четверке по итогам сезона в Премьер-лиге.

«Если команда будет играть так, как умеет это делать, то есть все шансы на победу в Лиге Европы. Среди конкурентов я бы выделил только «Лион». Не вижу проблем, с которыми они могли бы столкнуться в этом турнире.

Я также жду, что команда станет четвертой в Премьер-лиге. Сейчас они идут на хорошей серии, хотя она и не позволила пока хорошо поднять в турнирной таблице, но сейчас в Премьер-лиге снова высокий уровень борьбы. За места в топ-4 борется много серьезных клубов», – считает Скоулз.

Напомним, что «МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы встретится с «Андерлехтом». В турнирной таблице Премьер-лиги команда занимает пятую строчку.