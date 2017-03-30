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  • Скоулз предрекает победу «МЮ» в Лиге Европы и попадание в топ-4 в Премьер-лиге

Скоулз предрекает победу «МЮ» в Лиге Европы и попадание в топ-4 в Премьер-лиге

30 марта 2017, 09:29
4

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что команде по силам побороться за победу в Лиге Европы, а также занять место в первой четверке по итогам сезона в Премьер-лиге.

«Если команда будет играть так, как умеет это делать, то есть все шансы на победу в Лиге Европы. Среди конкурентов я бы выделил только «Лион». Не вижу проблем, с которыми они могли бы столкнуться в этом турнире.

Я также жду, что команда станет четвертой в Премьер-лиге. Сейчас они идут на хорошей серии, хотя она и не позволила пока хорошо поднять в турнирной таблице, но сейчас в Премьер-лиге снова высокий уровень борьбы. За места в топ-4 борется много серьезных клубов», – считает Скоулз.

Напомним, что «МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы встретится с «Андерлехтом». В турнирной таблице Премьер-лиги команда занимает пятую строчку.

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Лига Европы Манчестер Юнайтед Скоулз Пол
Комментарии (4)
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ЧИНГИСХАН 90
1490861249
скорее всего МЮ есть шансы победы Лиги Европы 70%, учитывая состояние Арсенала, не стабильность Ливерпуля, Сложный график Ман Сити, у МЮ есть шанс даже занять второй или третий место, при этом у Ливерпуля и Тоттенхема только АПЛ, с таким темпом Арсенал упустит шанс на 6 место потому что Эвертон тоже близко и хороший форме ! Тоттенхем попадет в четверку! Ман Сити тоже, а Ливерпуль и Арсенал им будет трудно!
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Danish Dynamite
1490863083
В ЛЕ более-менее сопоставимыми соперниками там остались Лион да пара Аякс-Шальке. Они её возьмут, если тупить не будут.
В Англии фиг знает, думаю, в топ-4 попадут МС и МЮ, Арс и Ливер останутся за бортом.
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lexa52rusnnVOLGA
1490868148
скоулз-легенда, были когда то времена МЮ, развалили клуб
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