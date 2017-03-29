Форварда «Ювентуса» Пьяца выбыл до конца сезона

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца больше не примет участие в нынешнем сезоне из-за травмы, которую он получил в товарищеском матче за сборную Хорватии против Эстонии.

Как сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза, у 21-летнего форварда диагностировано повреждение передней крестообразной связки. Игроку предстоит провести операцию.

Напомним, что Пьяца перешел в «Ювентус» летом 2016 года за 23 миллиона. В нынешнем розыгрыше Серии А нападающий провел 14 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.