Миранчук: «Сборная России продолжит постепенно подниматься все выше и выше»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук, отметившийся голом в контрольной встрече с Бельгией (3:3), заявил, что команда проявила характер в этом матче и подчеркнул, что российским футболистам нужно продолжать в том же духе. По мнению игрока, подопечным Станислава Черчесова стоит перестать бояться соперников и действовать раскованно.

«Мы всегда пытаемся играть хорошо. Сегодня мы проявили характер, нужно продолжать в том же духе. Просто надо пытаться играть раскованно, не бояться. Это мы показали во втором тайме. Нужно действовать в том же духе. С каждым сбором команда все лучше понимает, чего требует тренер. Так что, думаю, мы продолжим постепенно подниматься все выше и выше.

Моя задача была выйти, обострить и постараться забить. Это в какой-то мере получилось. На установках отрабатываем взаимодействие не только с Бухаровым, а со всеми нападающими. Так что хорошее взаимодействие неудивительно», – сказал Миранчук.

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