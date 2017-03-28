Бышовец: «До замен во втором тайме чувствовалась разница в классе между россиянами и бельгийцами»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение о контрольном матче национальной команды с Бельгией (3:3). По словам специалиста, концовка встречи, в которой россиянам удалось забить два мяча и свести поединок к ничьей, не может не внушать оптимизма.

«Концовка внушает оптимизм, хотя до замены во втором тайме чувствовалась разница в классе. Эксперименты в обороне продолжаются, сделанные в защите замены не способствовали должному взаимопониманию. Но надо отдать должное игрокам, во втором тайме вышедшим на поле. При отставании в счете было стремление, желание отыграться, да и в начале встречи чувствовалось желание сыграть на результат, чувствовался настрой.

Бельгия на протяжении полутора таймов играла с преимуществом, в конце только чувствовалось, что они поверили в победу и немного расслабились, но у наших игроков взыграла жажда сыграть для болельщиков и не проиграть. Вообще, чувствуется психологическая закомплексованность от желания сыграть и победить.

Было новое сочетание центральных защитников. Можно, конечно, и объективно в противостоянии уступить Бентеке, который прекрасно играет головой, но здесь мы видели и отсутствие должной концентрации. Эта игра расставит акценты в плане оценок каждого игрока и в плане организации командной игры. Скорости, предложенные соперниками, инициатива, которой владела Бельгия, разрушали наши замыслы, и мы до сделанных замен не сумели найти контригру и контратаку при потере мяча соперником», – сказал Бышовец.

Сборная России спасла матч против Бельгии! Как это было