Мутко: «Хочется, чтобы на «Фиште» играл местный клуб, который будет выступать в еврокубках»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что рассчитывает на появление в Сочи клуба, который будет играть на стадионе «Фишт», выступая при этом в еврокубках.

«Сегодня большой и знаменательный день. Мы открываем современный стадион. В добрый путь, «Фишт». Очень рассчитываю, что стадион станет популярным, рассчитываю, что здесь будет играть местный клуб, в том числе и в еврокубках. Сделаем все, чтобы стадион был доведен до ума к Кубку конфедераций и чемпионату мира», – сказал Мутко.

Напомним, что в настоящее время в Сочи есть одноименный клуб, выступающий в ПФЛ. В данные минуты на «Фиште» проходит первый в истории футбольный матч, в котором сборная России принимает Бельгию. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.