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  • Мутко: «Хочется, чтобы на «Фиште» играл местный клуб, который будет выступать в еврокубках»

Мутко: «Хочется, чтобы на «Фиште» играл местный клуб, который будет выступать в еврокубках»

28 марта 2017, 19:25
7

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что рассчитывает на появление в Сочи клуба, который будет играть на стадионе «Фишт», выступая при этом в еврокубках.

«Сегодня большой и знаменательный день. Мы открываем современный стадион. В добрый путь, «Фишт». Очень рассчитываю, что стадион станет популярным, рассчитываю, что здесь будет играть местный клуб, в том числе и в еврокубках. Сделаем все, чтобы стадион был доведен до ума к Кубку конфедераций и чемпионату мира», – сказал Мутко.

Напомним, что в настоящее время в Сочи есть одноименный клуб, выступающий в ПФЛ. В данные минуты на «Фиште» проходит первый в истории футбольный матч, в котором сборная России принимает Бельгию. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Р-Спорт
Россия Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Mityai90
1490720639
Хочется чтоб ты съебался уже нахуй!
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mihail200606
1490722012
ясно... будут сочи толкать..тенденция к тому, что стадионы к ЧМ не должны простаивать.. так что ждем балтику и т.д. Томь может денег не просить и собираться сразу в первую лигу ..
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Опорник84
1490724926
Даешь Жемчужину Сочи в финал лиги чемпионов! Бред!
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Garrincha58
1490725931
есть клуб Кубань переехали бы в Сочи но только игроки, а руководство свое сочинское
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Юра80
1490726558
пока ты Мудень у руля клубному футболу скоро пипец
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Max Urbanov
1490755627
А про другие города забыли да, госпожа мудко? Почему все бабки в центр и юг вкладывают, а сосут из регионов? Чем Новосибирск хуже, например? Там нормальная погода. Зимой да, холодно, но зимой перерыв. Весна осень не суровее, чем в Екатеринбурге. Как я рад, что ФИФА запрещает чурбанам с кавказа проводить игры ЧМ.
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