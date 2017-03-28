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  • Слуцкий: «Аршавин в России – критикуемая фигура. Для «Арсенала» – легенда»

Слуцкий: «Аршавин в России – критикуемая фигура. Для «Арсенала» – легенда»

28 марта 2017, 12:37
66

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение об отношении болельщиков к футболистам и тренерам в Англии. Так, по словам специалиста, экс-полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин считается легендой клуба.

«Там люди помнят историю. Если любой тренер или футболист что-то сделал для клуба, как-то его прославил – а прославить он мог хотя бы тем, что там играл, – этого достаточно. Для нас Аршавин сейчас – это критикуемая фигура, хотя он абсолютно лучший игрок двухтысячных в нашей стране, то для болельщиков «Арсенала» он культовая фигура и легенда. Я не уверен, что он является таковым даже для всех болельщиков «Зенита», хотя обязан быть именно таким» – заявил Слуцкий в эфире программы «Английский акцент».

Аршавин выступал за лондонский клуб с 2009 по 2013 год.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Аршавин Андрей Слуцкий Леонид
Комментарии (66)
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Lester84
1490695042
А что он собственно значимого для Арсенала сделал? Чемпионат выиграл с командой? Кубок Англии или Кубок Английской Лиги? А может ЛЧ или ЛЕ? В одном из сезонов - 3-е место взял и покер Ливерпулю отгрузил. Вот и все достижения. Увы но он не стал для Арсенала таким как Анри или Бергкамп

Хотя конечно, если брать в расчет его достижения с Зенитом и сборной России - то тут как раз наоборот, есть за что его уважать и хвалить
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Болельщик Реал Мадрида
1490695111
Вот дядя Леня жгет! Что он нюхает в Лондоне? Кокаин точно из Колумбии, не местного производства? Дядь Лёнь, только Анри, Бергкампу и Венгеру не говори такое. Если первых двух товарищей, жалко потому, что они могут только обмочится со смеху, ребята молодые еще, переживут. А вот старичка Венгера жаль, он от таких новостей может и в больничку переехат с инфарктом или чего хуже в веселый домик куда нибудь. Будет потом кубики друг на друга складывать.
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lokomotyv
1490695975
мне кажется он не помешает сборной
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Andrering87
1490696715
Какая он легенда не смешите...
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алекс88
1490700982
Не спорю...что он леганда арсенала....но только тульского
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Nesterenko
1490702541
Он такой же в Арсенале не легенда, как и Озил сейчас. Причем это статистика. Как раз таки в Зените он легенда.
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Smekaev
1490703671
Вот представьте: ты всю жизнь мечтаешь о Барселоне, а тебя в Арсенал только отпускают, и то со скрипом. Ты там поиграл, причем, хорошо, от души, а потом понял, что это хоть и хорошо, но далеко не Барса... И, думаю, у человека желание играть как-то попропало. Просто перестал верить в свою мечту. Вот и покатился. А ведь Барса хотела его купить, только жадных людей из Питера сумма не устроила. Прикиньте, как ему было, когда мечту убивают из-за бабок.
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aguila_real
1490705055
Полностью согласен со Слуцким. А у нас в России к сожалению хорошее часто забывают, из-за одной фразы готовы человека с гамном смешать.
Аршавин лучший футболист России за последние 20 лет. По уровню недалеко от звезд мирового футбола первой величины- Шевченко, Хави, Иньесты, Анри...
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somn
1490709423
Для истинных поклонников Зенита Аршавин всегда будет легендой!
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Болельщик Реал Мадрида
1490716773
Аршавин-легенда, Дзюба-бог, Кокорин-магистр... Настоящие легенды это Джеррард всю жизнь в "Ливерпуле", Лэмпард, Терри, Криштиану, Месси вот кто легенды. Яшин-легенда, Блохин-легенда, но не как не Аршавин. Кое-что он показывал и в сборной иногда играл, но до статуса легенды сборной и уж тем более "Арсенала" это слишком оскорбительно для таких игроков как Анри, Бегкамп. Про Аршавина и вспоминать не будут кроме случаев рекламы чипсов и покера "Ливерпулю" и гол Голандии. 3-3 момента за карьеру и все. У Великого "Черного Паука", Великого Льва Яшина, золотой мяч. У великого Олега Блохина- золотой мяч. Это легенды нашего футбола. Не надо путать яичницу с Божьим даром!
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