Слуцкий: «Аршавин в России – критикуемая фигура. Для «Арсенала» – легенда»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение об отношении болельщиков к футболистам и тренерам в Англии. Так, по словам специалиста, экс-полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин считается легендой клуба.

«Там люди помнят историю. Если любой тренер или футболист что-то сделал для клуба, как-то его прославил – а прославить он мог хотя бы тем, что там играл, – этого достаточно. Для нас Аршавин сейчас – это критикуемая фигура, хотя он абсолютно лучший игрок двухтысячных в нашей стране, то для болельщиков «Арсенала» он культовая фигура и легенда. Я не уверен, что он является таковым даже для всех болельщиков «Зенита», хотя обязан быть именно таким» – заявил Слуцкий в эфире программы «Английский акцент».

Аршавин выступал за лондонский клуб с 2009 по 2013 год.