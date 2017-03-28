Широков хочет видеть более качественный футбол в исполнении сборной России

Бывший капитан сборной России Роман Широков подчеркнул, что болельщики закономерно отреагировали на поражение национальной команды от Кот-д'Ивуара в товарищеском матче. Также Широков подверг критике тактику российской сборной, назвав ее ущербной.

«Хотелось бы видеть более качественный футбол в исполнении сборной России. Но, к сожалению, в этом матче не получилось его продемонстрировать. Ну и соответственная реакция зрителей.

Возможно, какие-то вопросы возникают к линии обороны. Но надо понимать, что защитники и полузащитники недостаточно хорошо контролировали мяч. Я не заметил, какая идея была в том, как развивать атаки. Такое ощущение, что защитники терялись.

Но одну идею я заметил – передачи на Бухарова, потом скидка, но подборы практически не собирались, хоть Саша и достаточно много выиграл. Мне кажется, что это какая-то ущербная тактика. Если мы играем дома и позиционируем себя, как команда, которая хочет выиграть, то нужно было больше играть низом», – сказал Широков.

Напомним, что сегодня сборная России проведет товарищеский матч против Бельгии на стадионе «Фишт» в Сочи.