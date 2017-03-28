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  • Широков хочет видеть более качественный футбол в исполнении сборной России

Широков хочет видеть более качественный футбол в исполнении сборной России

28 марта 2017, 09:29
6

Бывший капитан сборной России Роман Широков подчеркнул, что болельщики закономерно отреагировали на поражение национальной команды от Кот-д'Ивуара в товарищеском матче. Также Широков подверг критике тактику российской сборной, назвав ее ущербной.

«Хотелось бы видеть более качественный футбол в исполнении сборной России. Но, к сожалению, в этом матче не получилось его продемонстрировать. Ну и соответственная реакция зрителей.

Возможно, какие-то вопросы возникают к линии обороны. Но надо понимать, что защитники и полузащитники недостаточно хорошо контролировали мяч. Я не заметил, какая идея была в том, как развивать атаки. Такое ощущение, что защитники терялись.

Но одну идею я заметил – передачи на Бухарова, потом скидка, но подборы практически не собирались, хоть Саша и достаточно много выиграл. Мне кажется, что это какая-то ущербная тактика. Если мы играем дома и позиционируем себя, как команда, которая хочет выиграть, то нужно было больше играть низом», – сказал Широков.

Напомним, что сегодня сборная России проведет товарищеский матч против Бельгии на стадионе «Фишт» в Сочи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Кот-д'Ивуар Бухаров Александр Широков Роман
Комментарии (6)
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Болельщик Реал Мадрида
1490682893
А что сам не показывал это качественный футбол "полено"?
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Чеба
1490682930
Главное, чтобы самим футболистам этого захотелось...
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maior-60
1490682955
Наша сборная - наш общий позор.
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bset
1490683011
Вот хз, чего игрокам не хватает. Техничные игроки: Головин, Самедов, Жирков. Бухаров спокойно может завершать. Почему вместе так ущербно играют?
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Dominator777
1490685806
Для состава сборной в настоящее время ответ прост: не было плеймейкера (Дзагоев), который может отдать острую, голевую передачу и форварда, который бы смог эту передачу прочитать и реализовать (Смолов).Центр, как правило, проигрываем (сказывается отсутствие Глушакова). Если игроки атаки не работают, то увеличивается нагрузка на оборону, которая в последнем матче сыграла по принципу лебедя, рака и щуки из известной басни.А так у нас, как говорил Медведик все хорошо: игры нет, но вы держитесь, здоровья вам, удачи...
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