Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Васин: «На сборах футболистам тяжелее, чем рабочим в офисе»

28 марта 2017, 08:51
29

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о том, как проходят сборы армейской команды. Россиянин выразил мнение, что футболистам в этот период работать тяжелее, чем обычным людям в офисе.

«У нас на сборах действительно тяжко – по две тренировки в день: мяч-бег, мяч-бег. И так 12 дней. Потом три выходных и снова сбор. Какое там режим нарушить! У тебя сил нет. Если этот период сравнивать с занятостью обычного человека, то нам действительно тяжелее, чем рабочим в офисе.

Хотя по ходу сезона проще. Приехал на базу, два часа потренировался, и у тебя свободное время. Можешь поехать к семье. Если ее нет, то вообще куча времени. Когда ты профессионал, как Игнашевич и братья Березуцкие, то относишься к себе соответственно – готовишься к следующему занятию. Не позволяешь себе ничего лишнего. Ущемляешь себя. Обычный человек может в пятницу пойти в паб, съесть что-нибудь, выпить и вернуться домой поздно», – сказал Васин.

В нынешнем сезоне чемпионата России Васин провел 20 матчей, в которых получил одну желтую карточку.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lexa_Lexa
1490680567
Бедные каторжники, уморились в Испании с мячиком бегать. Не позорились бы уже с такими высказываниями.
Ответить
RedGreenHooligan
1490680802
вы за это и деньги получаете другие... не то, что в офисе... давайте с радостью поменяемся и зарплатами и работами, раз вам так тяжело? я уж так и быть, как нибудь за несколько миллионов побегаю с мячиком по полю...
Ответить
!77
1490682219
Первое время после учёбы с каменщиками работал. Ебашили как негры. С весны до осени, с утра до вечера только кирпич и раствор. И хорошо если работала мешалка, иначе лопата с ванной и вперёд. Блять, я мечтал в то время вместо этой стройки с мячиком побегать.
Ответить
mihail200606
1490684332
Представления о жизни у этого баклана странные - рабочие в офисах работают...
Ответить
juvseriy
1490684508
Ну и зарплата больше раз в 200 у тебя чем работника офиса
Ответить
diktatop
1490685341
а кроме офисного планктона не с кем себя сравнить.... очень тяжело в южных странах побегать за пару лямов евро в год....
Ответить
Мары
1490685613
Он бы эту работу ещё бы в денежном эквиваленте сравнил. Тогда б уписался от смеха.
Ответить
Muhametshin
1490691250
Витек возми меня тоже в сборную, я готов переносить все ваши тяжести, я ещё вас зае..у на тренировках, видел я ваши тренировки на евро во франции если вы так тренируетесь и сейчас то наш соперник это андорра с люксембургом.
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1490692310
Слушай ты "теплый"! Чем вам тяжелее на сборах? Вы вагоны с углем разгружаете на сборах и при этом вас совсем не кормят. Если бы это обстоятельство, соответствовала реальности, это хотя бв как-то обьясняло вашу " кривоногую" игру. Но нет, у вас зарплаты космические, довольствие кремлевское. Твоя задача, только нормально играть утырок, но ты даже при таком раскладе вещей умудряешься облажаться. Только языком чесать фуфел умеешь!
Ответить
Danish Dynamite
1490700995
Спасибо хотя бы, что с офисными "рабочими" себя сравнил, а не с врачами, учителями или воспитательницами детсада...
А ещё все спрашивают, почему я не переношу футбольную сбродную России... Потому что они почти поголовно - безграмотные фрики и моральные уроды.
Очнитесь, люди, за кого вы болеете??!!! Не противно? За Пашу с Сашей, теперь ещё и это чудо вылезло. Раньше они хотя бы вели себя скромно на публике.
БЕЛЬГИЯ, ВПЕРЁД! ))
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
3
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
18
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+