Васин: «На сборах футболистам тяжелее, чем рабочим в офисе»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о том, как проходят сборы армейской команды. Россиянин выразил мнение, что футболистам в этот период работать тяжелее, чем обычным людям в офисе.

«У нас на сборах действительно тяжко – по две тренировки в день: мяч-бег, мяч-бег. И так 12 дней. Потом три выходных и снова сбор. Какое там режим нарушить! У тебя сил нет. Если этот период сравнивать с занятостью обычного человека, то нам действительно тяжелее, чем рабочим в офисе.

Хотя по ходу сезона проще. Приехал на базу, два часа потренировался, и у тебя свободное время. Можешь поехать к семье. Если ее нет, то вообще куча времени. Когда ты профессионал, как Игнашевич и братья Березуцкие, то относишься к себе соответственно – готовишься к следующему занятию. Не позволяешь себе ничего лишнего. Ущемляешь себя. Обычный человек может в пятницу пойти в паб, съесть что-нибудь, выпить и вернуться домой поздно», – сказал Васин.

В нынешнем сезоне чемпионата России Васин провел 20 матчей, в которых получил одну желтую карточку.