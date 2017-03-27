Саутгейт: «У сборной Англии еще достаточно дел, мы должны продолжать совершенствоваться с каждым матчем»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Литвой (2:0) в матче пятого тура отборочного этапа к ЧМ-2018 подчеркнул, что пока рано говорить о выходе его команды в финальную часть мирового первенства. По словам специалиста, «трем львам» предстоит еще немало сложных встреч.

«Итоговое первое место в группе находится в наших руках, это наиболее важно. Нам еще многое предстоит сделать.

Домашние игры против Словакии и Словении являются важными для Англии с точки зрения прямой конкуренции с ними, ведь они идут на втором и третьем местах, следом за нами.

Также нам предстоит непростой выезд в Шотландию, а в Литве нам придется играть на пластиковом газоне.

У нас еще достаточно дел и мы должны продолжать совершенствоваться с каждым матчем», – сказал Саутгейт.

После пяти туров англичане возглавляют группу F, набрав 13 очков, и опережают Словакию на четыре балла.