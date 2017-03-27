«Уфа» готова будет отпустить Семака в «Зенит», если предложение поступит

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб будет готов отпустить главного тренера Сергея Семака в «Зенит», если такое предложение поступит. Он отметил, что отношения с Семаком строятся на доверии, а подобного пункта в его контракте с «Уфой» нет.

– У «Зенита» есть опция вернуть Семака, как это было у ЦСКА в отношении Гончаренко?

– Не обязательно прописывать такую опцию, такой пункт в соглашении. Если нашему игроку или тренеру поступит предложение от гранда, которое устроит все стороны, мы препятствовать никогда не будем.

– То есть такой опции в контракте Семака нет?

– Как я уже сказал, если Семаку поступит такое предложение от «Зенита» и Сергей Богданович изъявит желание, мы отпустим его и сочтем это за честь.