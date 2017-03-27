Фанаты «Зенита» пытались устроить драку на матче «Тосно» – «Динамо»

Во время матча 28-го тура Футбольной национальной лиги между «Тосно» и московским «Динамо» (1:2) ОМОН предотвратил стычку фанатов бело-голубых и «Зенита». Сообщается, что инцидент произошел рядом с ареной «Электрон» в Великом Новгороде, на котором проходила игра.

«Фанаты были в атрибутике «Зенита» и не скрывали свою принадлежность к клубу. Болельщики «Динамо», когда увидели толпу фанатов «Зенита» начали просить скорее запустить их на сектор. В итоге ворота закрыли, а фанатам петербургской команды не дали прорваться к стадиону. Нескольких человек задержали, остальные разбежались, – сказал стюард стадиона.