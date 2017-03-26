Раненому в Белграде болельщику «Спартака» удалили селезенку

Болельщику «Спартака» Павлу Бодрову, пережившему нападение в Белграде после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (1:2), удалили селезенку. Другой пострадавший Максим Бутрин может быть выписан в течение дня. Об этом сообщила дежурный врач Бранислава Стефанович.

У Бодрова удалена селезенка и есть гематома в верхней части почки. Он находится в сознании, но останется в интенсивной терапии. Температура в норме без осложнений. Бутрин в сознании, может общаться. Гемодинамика стабильная. Состояние под контролем. Сегодня состоится вторая часть операции, но не интенсивная. Возможно, сегодня выпишем», – цитирует врача «RT».

Ранее сообщалось, что два болельщика «Спартака» находятся в тяжелом состоянии после получения ножевых ранений в центре Белграда.