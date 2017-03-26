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  • Раненому в Белграде болельщику «Спартака» удалили селезенку

Раненому в Белграде болельщику «Спартака» удалили селезенку

26 марта 2017, 15:20
19

Болельщику «Спартака» Павлу Бодрову, пережившему нападение в Белграде после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (1:2), удалили селезенку. Другой пострадавший Максим Бутрин может быть выписан в течение дня. Об этом сообщила дежурный врач Бранислава Стефанович.

У Бодрова удалена селезенка и есть гематома в верхней части почки. Он находится в сознании, но останется в интенсивной терапии. Температура в норме без осложнений. Бутрин в сознании, может общаться. Гемодинамика стабильная. Состояние под контролем. Сегодня состоится вторая часть операции, но не интенсивная. Возможно, сегодня выпишем», – цитирует врача «RT».

Ранее сообщалось, что два болельщика «Спартака» находятся в тяжелом состоянии после получения ножевых ранений в центре Белграда.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Црвена Звезда
Комментарии (19)
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maior-60
1490531277
А придурков, которые с ножами напали, поймали?
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Мары
1490534745
Надеюсь ублюдки сотворившие это, сядут и попадут в одну камеру с болелами Црвены Звезды. Ихние жопы точно забудут про слово "безопасность".
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BarStep
1490535108
Нужно требовать экстрадиции этих *удаков..., да в нашу тюрягу...
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FaTeK1945ru
1490537212
...не ожидал такого в европейской стране,позор болельщикам с ножами.
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Chesn0k
1490542273
цитирует RT, а источник - бомбардир?)
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ДяДь ПашА
1490552819
Бьют ни спартачей ,ни коней ни ростовчан бьют Русских!Ссыкунявые европейцы
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