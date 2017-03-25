Селихов, Тигиев и Тимофеев – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Црвеной Звездой»

«Спартак» объявил стартовый состав на товарищеский поединок против «Црвены Звезды».

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Маурисио, Таски, Боккетти, Тигиев, Фернандо, Тимофеев, Мельгарехо, Леонтьев, Давыдов.

Запасные: Ребров, Песьяков, Макеев, Хомуха, Зепатта, Самсонов, Савичев, Нимели, Самбу, Сакала.

Матч состоится в Белграде. Начало – в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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