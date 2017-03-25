Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селихов, Тигиев и Тимофеев – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Црвеной Звездой»

    «Спартак» объявил стартовый состав на товарищеский поединок против «Црвены Звезды».

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Маурисио, Таски, Боккетти, Тигиев, Фернандо, Тимофеев, Мельгарехо, Леонтьев, Давыдов.

    Запасные: Ребров, Песьяков, Макеев, Хомуха, Зепатта, Самсонов, Савичев, Нимели, Самбу, Сакала.

    Матч состоится в Белграде. Начало – в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.03.2017 19:04
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 25 марта 2017, 20:02

      пусть игра будет приятной!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11