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Полоз считает, что, несмотря на ошибки, сборная России находится на правильном пути

25 марта 2017, 13:39
11

Хавбек сборной России Дмитрий Полоз проанализировал причины поражения от Кот-д'Ивурара (0:2) в контрольном поединке. По словам игрока, национальная команда находится на правильном пути и в предстоящей встрече с бельгийцами должна выступить лучше.

«Что не получилось – тренер покажет на теории. Что-то получилось, что-то нет, надо было сыграть уверенно без мандража. Но, думаю, сборная находится на правильном пути. Тяжело было, ведь соперник сел глубоко в оборону, и было мало зон для получения мяча. Африканские команды отличаются физическим оснащением.

С Бухаровым мне удобно играть, потому что выступаем за один клуб. Мне было приятно, что в сборной присутствуют ростовские игроки, но пока позитивного мало, проиграли матч, который должны были выигрывать. Ростовской группе атаки не хватало Нобоа? Футбол – командная игра, все идет и от вратаря, и от защиты, и от тренера. Сегодня тренировка была тихой, потому что все огорчены.

Бельгию еще не разбирали, но это одна из лучших команд мира. Нам надо исправить ошибки, оставить лучшее, что было во вчерашней встрече. Думаю, получится сыграть лучше. В матче с Кот-д'Ивураром мы играли в скоростной футбол, контролировали встречу, но пропустили два момента», – сказал Полоз.

Напомним, что ближайший товарищеский матч сборная России проведет против Бельгии во вторник, 28 марта, в Сочи. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Полоз Дмитрий
Комментарии (11)
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la verdad
1490442394
Полоз - один из самых мёртвых был на поле. Ему бы лучше помолчать.
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пряник929
1490444090
Простите, не понял, куда вы двигаетесь по этому правильному пути?
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slawianka
1490445134
Лучше бы молчал
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Байкал-Сибирь
1490452542
Конечно путь у вас правильные пробить дно еще глубже. Донные позорники
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_Аналитик_
1490457861
При всем уважению к Черчесову,тактически он проиграл матч еще до игры,неправильная позиция игроков,в итоге обилие ошибок в обороне и беззубая атака.
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+50/-50
1490464154
- "...сборная России находится на правильном пути". А это зависит от высоты цели или глубины ямы. Пока мы скользим вниз.
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serppion
1490492373
"Оставить лучшее, что было во вчерашней встрече". Я один думаю, что оставлять-то нечего?
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a-rakhmatov
1490537971
Осталось только натурализовать Наваса, Набоа, Азмуна и пригласить в сборную Бердыва....и только тогда Полоз может заиграть....)))
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