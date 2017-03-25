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    Полоз считает, что, несмотря на ошибки, сборная России находится на правильном пути

    Хавбек сборной России Дмитрий Полоз проанализировал причины поражения от Кот-д'Ивурара (0:2) в контрольном поединке. По словам игрока, национальная команда находится на правильном пути и в предстоящей встрече с бельгийцами должна выступить лучше.

    «Что не получилось – тренер покажет на теории. Что-то получилось, что-то нет, надо было сыграть уверенно без мандража. Но, думаю, сборная находится на правильном пути. Тяжело было, ведь соперник сел глубоко в оборону, и было мало зон для получения мяча. Африканские команды отличаются физическим оснащением.

    С Бухаровым мне удобно играть, потому что выступаем за один клуб. Мне было приятно, что в сборной присутствуют ростовские игроки, но пока позитивного мало, проиграли матч, который должны были выигрывать. Ростовской группе атаки не хватало Нобоа? Футбол – командная игра, все идет и от вратаря, и от защиты, и от тренера. Сегодня тренировка была тихой, потому что все огорчены.

    Бельгию еще не разбирали, но это одна из лучших команд мира. Нам надо исправить ошибки, оставить лучшее, что было во вчерашней встрече. Думаю, получится сыграть лучше. В матче с Кот-д'Ивураром мы играли в скоростной футбол, контролировали встречу, но пропустили два момента», – сказал Полоз.

    Напомним, что ближайший товарищеский матч сборная России проведет против Бельгии во вторник, 28 марта, в Сочи. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2017 13:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 марта 2017, 17:19

      Осталось только натурализовать Наваса, Набоа, Азмуна и пригласить в сборную Бердыва....и только тогда Полоз может заиграть....)))

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      Рейтинг: +3795

      serppion 26 марта 2017, 04:39

      "Оставить лучшее, что было во вчерашней встрече". Я один думаю, что оставлять-то нечего?

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 марта 2017, 20:49

      - "...сборная России находится на правильном пути".
      А это зависит от высоты цели или глубины ямы.
      Пока мы скользим вниз.

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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 25 марта 2017, 19:04

      При всем уважению к Черчесову,тактически он проиграл матч еще до игры,неправильная позиция игроков,в итоге обилие ошибок в обороне и беззубая атака.

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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 25 марта 2017, 17:35

      Конечно путь у вас правильные пробить дно еще глубже. Донные позорники

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      Рейтинг: +115

      slawianka 25 марта 2017, 15:32

      Лучше бы молчал

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2017, 15:14

      Простите, не понял, куда вы двигаетесь по этому правильному пути?

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > пряник929 25 марта 2017, 20:52

      В яму!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 марта 2017, 14:46

      Полоз - один из самых мёртвых был на поле. Ему бы лучше помолчать.

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