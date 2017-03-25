Полоз считает, что, несмотря на ошибки, сборная России находится на правильном пути

Хавбек сборной России Дмитрий Полоз проанализировал причины поражения от Кот-д'Ивурара (0:2) в контрольном поединке. По словам игрока, национальная команда находится на правильном пути и в предстоящей встрече с бельгийцами должна выступить лучше.

«Что не получилось – тренер покажет на теории. Что-то получилось, что-то нет, надо было сыграть уверенно без мандража. Но, думаю, сборная находится на правильном пути. Тяжело было, ведь соперник сел глубоко в оборону, и было мало зон для получения мяча. Африканские команды отличаются физическим оснащением.

С Бухаровым мне удобно играть, потому что выступаем за один клуб. Мне было приятно, что в сборной присутствуют ростовские игроки, но пока позитивного мало, проиграли матч, который должны были выигрывать. Ростовской группе атаки не хватало Нобоа? Футбол – командная игра, все идет и от вратаря, и от защиты, и от тренера. Сегодня тренировка была тихой, потому что все огорчены.

Бельгию еще не разбирали, но это одна из лучших команд мира. Нам надо исправить ошибки, оставить лучшее, что было во вчерашней встрече. Думаю, получится сыграть лучше. В матче с Кот-д'Ивураром мы играли в скоростной футбол, контролировали встречу, но пропустили два момента», – сказал Полоз.

Напомним, что ближайший товарищеский матч сборная России проведет против Бельгии во вторник, 28 марта, в Сочи. Начало – в 19:00 по московскому времени.