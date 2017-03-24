Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андреев: «Как бы Кокорин не закончился как футболист»

    Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев выразил мнение, что от нападающего «Зенита» Александра Кокорина больше не стоит ожидать прогресса.

    Напомним, ранее 25-летнего российского форварда лишили водительских прав на четыре месяца.

    «В него я что-то уже не верю. Возьмется ли за ум? Надо ли ему это? Как бы он не закончился как футболист… По последним сводкам, он не собирается браться за ум. Уже почти год прошел после той истории в Монако. А каких-то изменений я не вижу. Чутьишко мне подсказывает, что прогресса уже не будет… Дай бог, чтобы я ошибался», – сказал Андреев.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил три гола в 20 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2017 17:01
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 24 марта 2017, 20:48

      он играет галимо, это самое главное, а за пределами поля не так важно что и как.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 24 марта 2017, 19:44

      А почему нет? Мы бы избавили всех (его тоже) от мучений.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 24 марта 2017, 18:52

      Керж, вроде как ,высказывался на тот счет ,что на Коку постоянно идет давление со стороны прессы и это естественным образом сказывается на его психологическое состояние и в целом на его игре в клубе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > shurik45 24 марта 2017, 19:52

      Но разве у прессы нет причин оказывать на него это давление? Игрок показывает на поле то, что он развил в себе (тренировки, режим).
      Сколько мы помним таких многообещающих игроков, которые остались вечно "подающими надежды". Типа отстаньте от него и вот завтра.. Нет в нем личности, стержня. А жаль, он ведь очень талантлив.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 24 марта 2017, 18:44

      а разве он еще не закончился? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2017, 18:14

      про Бухарова тоже самое говорили но вот он ушел из Банка-Зенит и стал играть вот и ему надо срочно бежать из Газпрома большие бабки расхолаживают и расслабляют очень многих особенно русских игрочишек

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > Garrincha58 24 марта 2017, 18:55

      Кокорину это не поможет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 марта 2017, 18:00

      если морально кончен к футболу! тут спасти нельзя, казнить!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11