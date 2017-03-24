Андреев: «Как бы Кокорин не закончился как футболист»

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев выразил мнение, что от нападающего «Зенита» Александра Кокорина больше не стоит ожидать прогресса.

Напомним, ранее 25-летнего российского форварда лишили водительских прав на четыре месяца.

«В него я что-то уже не верю. Возьмется ли за ум? Надо ли ему это? Как бы он не закончился как футболист… По последним сводкам, он не собирается браться за ум. Уже почти год прошел после той истории в Монако. А каких-то изменений я не вижу. Чутьишко мне подсказывает, что прогресса уже не будет… Дай бог, чтобы я ошибался», – сказал Андреев.

В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил три гола в 20 матчах.