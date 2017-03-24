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    Коллимор: «Коутиньо стоит продать, ведь он хорошо играет в шести матчах сезона»

    Бывший футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор считает, что клубу необходимо продать Филиппе Коутиньо, сообщает thesportreview.com. Коллимор утверждает, что бразильский полузащитник часто травмируется, из-за чего не может играть стабильно.

    «Коутиньо хорошо играет в шести матчах сезона, когда мы все аплодируем его креативности и красивым голам. Однако он не может играть стабильно еженедельно, потому что бывает травмирован.

    Юргену Клоппу удается лучше раскрыть Адама Лаллану и Садьо Мане. Считаю, что если кто-то из испанских топ-клубов сделает «Ливерпулю» предложение, то Коутиньо стоит продать», – отметил Коллимор.

    В нынешнем сезоне Коутиньо провел в английской Премьер-лиге 22 матча, забив шесть голов и сделав пять голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 00:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 24 марта 2017, 00:27

      Согласен с ним....

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