Черчесов: «Фернандес только прикидывается, что не знает русский язык»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что защитник национальной команды Марио Фернандес понимает русский язык. Напомним, 26-летний бразилец получил паспорт гражданина РФ летом 2016 года.

– Марио Фернандес хорошо взаимодействует с командой?

– Он хорошо знает русский, а в прессе прикидывается, что не знает. Он все понимает.

Добавим, что 24 марта сборная России в Краснодаре проведет товарищеский матч против Кот-д'Ивуара, а 28 марта встретится в Сочи с командой Бельгии.