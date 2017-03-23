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    Черчесов: «Фернандес только прикидывается, что не знает русский язык»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что защитник национальной команды Марио Фернандес понимает русский язык. Напомним, 26-летний бразилец получил паспорт гражданина РФ летом 2016 года.

    – Марио Фернандес хорошо взаимодействует с командой?

    – Он хорошо знает русский, а в прессе прикидывается, что не знает. Он все понимает.

    Добавим, что 24 марта сборная России в Краснодаре проведет товарищеский матч против Кот-д'Ивуара, а 28 марта встретится в Сочи с командой Бельгии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2017 16:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +239

      Михас007 23 марта 2017, 18:53

      Главное пусть играет хорошо.

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 23 марта 2017, 18:16

      Понимать и знать - не одно и то-же. А так играть в России несколько лет и не выучить язык, здесь только лень.

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 23 марта 2017, 17:51

      Санкций от Америки боится что-ли?)))))

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Чеба 23 марта 2017, 18:47

      ему уже дорога туда закрыта))_ как только Русское гражданство полуцчил

      0
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 23 марта 2017, 17:23

      У нас и этот сброд прикидывается футболистом

      -2
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