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    Фегули считает, что в Англии играют прямолинейно

    Полузащитник «Вест Хэма» Софиан Фегули считает, что футбол в Англии слишком прямолинейный. В Испании, по словам игрока, больше тактики и работы с мячом.

    «Для меня произошли серьезные изменения с футбольной точки зрения, когда я оказался в Англии. Испанский футбол построен на работе с мячом, тактике и стратегии. В Англии же играют прямолинейно», – сказал Фегули.

    В нынешнем сезоне Фегули провел в Премьер-лиге 17 матчей, забив два мяча и сделав три голевые передачи. Ранее футболист выступал за «Валенсию».

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    23.03.2017 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 23 марта 2017, 14:12

      сказал бы просто - работать заставляют

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