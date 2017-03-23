Фегули считает, что в Англии играют прямолинейно

Полузащитник «Вест Хэма» Софиан Фегули считает, что футбол в Англии слишком прямолинейный. В Испании, по словам игрока, больше тактики и работы с мячом.

«Для меня произошли серьезные изменения с футбольной точки зрения, когда я оказался в Англии. Испанский футбол построен на работе с мячом, тактике и стратегии. В Англии же играют прямолинейно», – сказал Фегули.

В нынешнем сезоне Фегули провел в Премьер-лиге 17 матчей, забив два мяча и сделав три голевые передачи. Ранее футболист выступал за «Валенсию».