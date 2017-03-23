В «Амкаре» не видят проблем из-за переноса начала матча с «Тереком»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о причинах переноса начала матча его команды с «Тереком» в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги.

«Никаких трудностей в связи с переносом времени матча нет. Мы готовимся в штатном режиме и не испытываем осложнений. Перенос связан с основным вещателем «Матч ТВ». Я не вдавался в подробности», – сказал Резвухин.

Матч 21-го тура РФПЛ «Амкар» – «Терек» намечен на 2 апреля. Время начала встречи было перенесено с 11:30 по московскому времени на 13:30 того же дня.