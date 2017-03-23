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    В «Амкаре» не видят проблем из-за переноса начала матча с «Тереком»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о причинах переноса начала матча его команды с «Тереком» в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги.

    «Никаких трудностей в связи с переносом времени матча нет. Мы готовимся в штатном режиме и не испытываем осложнений. Перенос связан с основным вещателем «Матч ТВ». Я не вдавался в подробности», – сказал Резвухин.

    Матч 21-го тура РФПЛ «Амкар» – «Терек» намечен на 2 апреля. Время начала встречи было перенесено с 11:30 по московскому времени на 13:30 того же дня.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.03.2017 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 23 марта 2017, 13:07

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