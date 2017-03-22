Широков заявил, что вел переговоры о переходе в «Борнмут»

В качестве кого он туда собирался поехать? Если только в роли сотрудника клининговой службы стадиона клуба, чтобы после матчей убмрать с трибун мусор и кресла протирать. Больше эта образина не на что не способна.
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что во время своего выступления за «Спартак» он имел предложение от «Борнмута». По словам экс-футболиста, сторонам не удалось договориться о переходе.
«Когда зимой у меня была непонятная ситуация со «Спартаком», то появился вариант с «Борнмутом». Тогда я уже прекрасно понимал, что меня не возьмут в какой-то топ-клуб, поэтому хотелось попробовать себя в Англии, именно в такой команде. К сожалению, нам не удалось договориться и в итоге они взяли другого игрока», – сказал Широков.
Напомним, летом 2016 года Широков, последним клубом которого стал ЦСКА, объявил о завершении профессиональной карьеры.