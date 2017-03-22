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    Широков заявил, что вел переговоры о переходе в «Борнмут»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что во время своего выступления за «Спартак» он имел предложение от «Борнмута». По словам экс-футболиста, сторонам не удалось договориться о переходе.

    «Когда зимой у меня была непонятная ситуация со «Спартаком», то появился вариант с «Борнмутом». Тогда я уже прекрасно понимал, что меня не возьмут в какой-то топ-клуб, поэтому хотелось попробовать себя в Англии, именно в такой команде. К сожалению, нам не удалось договориться и в итоге они взяли другого игрока», – сказал Широков.

    Напомним, летом 2016 года Широков, последним клубом которого стал ЦСКА, объявил о завершении профессиональной карьеры.

    Источник: Спорт FM

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    22.03.2017 21:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 23 марта 2017, 07:38

      В качестве кого он туда собирался поехать? Если только в роли сотрудника клининговой службы стадиона клуба, чтобы после матчей убмрать с трибун мусор и кресла протирать. Больше эта образина не на что не способна.

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 23 марта 2017, 00:32

      Нашёл что вспоминать

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 22 марта 2017, 22:42

      Я это ещё летом читал в еженедельнике "Футбол".

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 марта 2017, 22:19

      С кем только наши футболисты не вели переговоров. Но берут их только в Кайрат, или вообще никуда.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 марта 2017, 21:30

      Бормотуха - это уровень! Достойный клуб, как раз для Широкова.

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > +50/-50 22 марта 2017, 22:08

      если Уилширу норм, почему бы Широкову не норм.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Вингер91 23 марта 2017, 00:24

      там бегать надо 10 месяцев

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 марта 2017, 21:21

      Широков: Я полгода вёл переговоры с Реалом... Только они не отвечали на мои письма.

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