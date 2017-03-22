Широков заявил, что вел переговоры о переходе в «Борнмут»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что во время своего выступления за «Спартак» он имел предложение от «Борнмута». По словам экс-футболиста, сторонам не удалось договориться о переходе.

«Когда зимой у меня была непонятная ситуация со «Спартаком», то появился вариант с «Борнмутом». Тогда я уже прекрасно понимал, что меня не возьмут в какой-то топ-клуб, поэтому хотелось попробовать себя в Англии, именно в такой команде. К сожалению, нам не удалось договориться и в итоге они взяли другого игрока», – сказал Широков.

Напомним, летом 2016 года Широков, последним клубом которого стал ЦСКА, объявил о завершении профессиональной карьеры.