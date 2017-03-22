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    Ерохин: «Играть за сборную – честь»

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин признался, что каждый раз с особым воодушевлением получает вести о вызове в национальную команду. Напомним, его дебют состоялся при Станиславе Черчесове в матче со сборной Турции (0:0).

    – Вы уже не в первый раз вызываетесь в сборную. Становится ли приглашение в национальную команду привычным явлением?

    – Нет. Вообще вызов в сборную – это большая ответственность и дополнительные положительные эмоции. Даже после напряженных игр за клуб приезжаешь в сборную с новыми силами. Все интересно.

    – Но вы уже мысленно закладываетесь на то, что вас будут вызывать?

    – Мало у кого есть такое ощущение, и я не исключение. Ведь тренеры смотрят футболистов за определенный отрезок игр чемпионата.

    – Дебют в составе сборной России у вас состоялся при Станиславе Черчесове в матче с командой Турции (0:0). Мандраж был?

    – Мандража точно не было, наоборот, настроение было игровое плюс отличная атмосфера на стадионе в Турции.

    – Спустя какое-то время работа в сборной становится рутинной?

    – Нет-нет, никакой рутины нет, ведь это новые партнеры, нужно за короткий срок притереться друг к другу на поле. Играть за сборную – честь, и каждый вызов с большим воодушевлением проходит.

    Источник: Р-Спорт

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    22.03.2017 11:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +390

      fantom23 22 марта 2017, 14:06

      Вот таких надо воодушевленных с горящими глазами за сборную заигрывать!!!Глядишь что то показывать начнем!!!

      -1
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 22 марта 2017, 13:12

      Кому то честь, а кому то "по кайфу" пофорсить в футболке сборной.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 марта 2017, 12:56

      а кому то уже по херу...

      0
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