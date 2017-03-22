Ерохин: «Играть за сборную – честь»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин признался, что каждый раз с особым воодушевлением получает вести о вызове в национальную команду. Напомним, его дебют состоялся при Станиславе Черчесове в матче со сборной Турции (0:0).

– Вы уже не в первый раз вызываетесь в сборную. Становится ли приглашение в национальную команду привычным явлением?

– Нет. Вообще вызов в сборную – это большая ответственность и дополнительные положительные эмоции. Даже после напряженных игр за клуб приезжаешь в сборную с новыми силами. Все интересно.

– Но вы уже мысленно закладываетесь на то, что вас будут вызывать?

– Мало у кого есть такое ощущение, и я не исключение. Ведь тренеры смотрят футболистов за определенный отрезок игр чемпионата.

– Дебют в составе сборной России у вас состоялся при Станиславе Черчесове в матче с командой Турции (0:0). Мандраж был?

– Мандража точно не было, наоборот, настроение было игровое плюс отличная атмосфера на стадионе в Турции.

– Спустя какое-то время работа в сборной становится рутинной?

– Нет-нет, никакой рутины нет, ведь это новые партнеры, нужно за короткий срок притереться друг к другу на поле. Играть за сборную – честь, и каждый вызов с большим воодушевлением проходит.