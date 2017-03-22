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    Саутгейт: «Кэхилл один из тех, кто точно знает, что нужно для победы»

    Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал по каким принципам был выбран капитаном защитник «Челси» Гари Кэхилл.

    «Гари в отличной форме, он один из тех в составе, кто точно знает, что нужно для победы. Он очень прибавил в этом сезоне, стал увереннее, стал лучше работать с мячом, его прогресс и зрелость видны в игре.

    Иногда его опыт недооценивается, потому что он тихо делает свое дело. Здорово, что завтра он будет капитаном команды», – сказал тренер.

    Напомним, что сборная Англии в среду встретится в товарищеском матче со сборной Германии, а в воскресенье на «Уэмбли» – со сборной Литвы в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

    Источник: ФК «Челси»

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    22.03.2017 10:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 марта 2017, 13:21

      Ну объясни всем остальным что для победы нужно чтобы мяч по правилам(!) побывал в воротах соперника больше раз чем в своих. Может тогда заиграете лучше...

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