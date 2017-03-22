Саутгейт: «Кэхилл один из тех, кто точно знает, что нужно для победы»

Ну объясни всем остальным что для победы нужно чтобы мяч по правилам(!) побывал в воротах соперника больше раз чем в своих. Может тогда заиграете лучше...
Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал по каким принципам был выбран капитаном защитник «Челси» Гари Кэхилл.
«Гари в отличной форме, он один из тех в составе, кто точно знает, что нужно для победы. Он очень прибавил в этом сезоне, стал увереннее, стал лучше работать с мячом, его прогресс и зрелость видны в игре.
Иногда его опыт недооценивается, потому что он тихо делает свое дело. Здорово, что завтра он будет капитаном команды», – сказал тренер.
Напомним, что сборная Англии в среду встретится в товарищеском матче со сборной Германии, а в воскресенье на «Уэмбли» – со сборной Литвы в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018.