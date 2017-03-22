Семак знает, что «Уфа» может на трансферном рынке, а что – нет

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал особенности ведения трансферной политики в клубе. В частности, окончательное решение по трансферам принимает генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

– Кто из шести зимних новичков пришел по вашей инициативе, а кого пригласил клуб?

– На каких-то игроков могу обратить внимание я, кого-то селекционная служба ведет самостоятельно. Курирует это направление генеральный директор. Все вместе мы обсуждаем, какие позиции требуют усиления, ведется соответствующая работа, затем снова вместе рассматриваем уже конкретные варианты, составляем мнение о том или ином футболисте.

Но окончательное решение остается за генеральным директором. Считаю, организация этого процесса поставлена в «Уфе» на самом высоком уровне. Мы ведь прекрасно понимаем, что можем, а что – нет.

– То есть живете по средствам?

– Можно и так сказать. И я думаю – это хорошо. Что касается зимних новичков, то, скажем, Пауревича таким назвать сложно. Он уже был в команде, и его отсутствие все восприняли как небольшую командировку в «Хаддерсфилд». Мне кажется, в Англии он прибавил в некоторых компонентах. И сейчас играет очень большую роль в команде. Помогают и все остальные. Потенциал и все для того, чтобы развиваться, у них есть.

– Из тех, кто покинул команду, были такие, кому не подошли именно ваши схемы?

– С Васиным и Луневым вопрос решился до меня. Расставание с бразильцами Диего Карлосом и Марсинью – решение клуба. Семен Фомин ушел по независящим от меня причинам. Получается, все, кто покинул клуб, сделали это до моего прихода – я в этом участия не принимал.