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    Семак: «Задача «Уфы» – выигрывать в каждом матче, а не помогать «Зениту»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о том, что будет считать успехом по итогам сезона, а что – отрицательным результатом. Напомним, что после 20 туров уфимская команда идет на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

    – Через тур у «Уфы» намечен матч со «Спартаком». Готовы помочь «Зениту»?

    – Скоро у нас игра с «Локо». И сейчас все мысли только о ней. Когда сыграем с железнодорожниками, будем думать о «Спартаке». Задача нашей команды – выигрывать в каждом матче.

    – В Башкирии о еврокубках еще не поговаривают?

    – Болельщикам всегда хочется чуда, но для того, чтобы оно стало реальностью, нам нужно очень много сделать. Что касается специалистов, то среди них такие слухи, по-моему, не ходят.

    – В одном из недавних интервью вы сказали, что нынешнее пятое место будет для «Уфы» хорошим итоговым результатом. Выходит, все, что выше, – это уже подвиг, а все, что ниже, – отрицательный итог?

    – Результат, конечно, добавляет уверенности. Но в первую очередь надо опираться на свою игру. Будет прогресс в этом деле – увидим его и в других аспектах. Сейчас в первую очередь надо выстраивать такие взаимодействия на футбольном поле, которые мы хотим видеть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2017 08:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 22 марта 2017, 12:04

      ZENIT-59 Очень вдумчивый игрок , а теперь и тренер хороший. При Семаке команда преобразилась , стала набирать очки. Хочется пожелать только удачи молодому тренеру! А что до Зенита-это уже как будут играть питомцы Сергея Семака.Конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы вничью сыграли с Спартаком - если получится - помогут и Зениту!

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 22 марта 2017, 11:43

      Выигрывайте и поможете.

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      Рейтинг: +4024

      raritet > Zenit-84 22 марта 2017, 14:12

      Удачи Семаку!

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