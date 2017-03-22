Семак: «Задача «Уфы» – выигрывать в каждом матче, а не помогать «Зениту»

ZENIT-59 Очень вдумчивый игрок , а теперь и тренер хороший. При Семаке команда преобразилась , стала набирать очки. Хочется пожелать только удачи молодому тренеру! А что до Зенита-это уже как будут играть питомцы Сергея Семака.Конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы вничью сыграли с Спартаком - если получится - помогут и Зениту!
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о том, что будет считать успехом по итогам сезона, а что – отрицательным результатом. Напомним, что после 20 туров уфимская команда идет на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.
– Через тур у «Уфы» намечен матч со «Спартаком». Готовы помочь «Зениту»?
– Скоро у нас игра с «Локо». И сейчас все мысли только о ней. Когда сыграем с железнодорожниками, будем думать о «Спартаке». Задача нашей команды – выигрывать в каждом матче.
– В Башкирии о еврокубках еще не поговаривают?
– Болельщикам всегда хочется чуда, но для того, чтобы оно стало реальностью, нам нужно очень много сделать. Что касается специалистов, то среди них такие слухи, по-моему, не ходят.
– В одном из недавних интервью вы сказали, что нынешнее пятое место будет для «Уфы» хорошим итоговым результатом. Выходит, все, что выше, – это уже подвиг, а все, что ниже, – отрицательный итог?
– Результат, конечно, добавляет уверенности. Но в первую очередь надо опираться на свою игру. Будет прогресс в этом деле – увидим его и в других аспектах. Сейчас в первую очередь надо выстраивать такие взаимодействия на футбольном поле, которые мы хотим видеть.