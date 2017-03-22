Семак: «Задача «Уфы» – выигрывать в каждом матче, а не помогать «Зениту»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о том, что будет считать успехом по итогам сезона, а что – отрицательным результатом. Напомним, что после 20 туров уфимская команда идет на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

– Через тур у «Уфы» намечен матч со «Спартаком». Готовы помочь «Зениту»?

– Скоро у нас игра с «Локо». И сейчас все мысли только о ней. Когда сыграем с железнодорожниками, будем думать о «Спартаке». Задача нашей команды – выигрывать в каждом матче.

– В Башкирии о еврокубках еще не поговаривают?

– Болельщикам всегда хочется чуда, но для того, чтобы оно стало реальностью, нам нужно очень много сделать. Что касается специалистов, то среди них такие слухи, по-моему, не ходят.

– В одном из недавних интервью вы сказали, что нынешнее пятое место будет для «Уфы» хорошим итоговым результатом. Выходит, все, что выше, – это уже подвиг, а все, что ниже, – отрицательный итог?

– Результат, конечно, добавляет уверенности. Но в первую очередь надо опираться на свою игру. Будет прогресс в этом деле – увидим его и в других аспектах. Сейчас в первую очередь надо выстраивать такие взаимодействия на футбольном поле, которые мы хотим видеть.