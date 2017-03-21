Источник: Швайнштайгер подписал контракт с клубом МЛС

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в МЛС.

Сообщается, что 32-летний футболист подписал контракт с «Чикаго Файр». Соглашение немца с американским клубом рассчитано по схеме «1+1», а его зарплата в новой команде составит 4,5 миллиона долларов в год.

По информации Chicago Tribune, хавбек присоединится к «Чикаго Файр» на следующей неделе.

В нынешнем сезоне Швайнштайгер провел в составе «МЮ» четыре матча, забив один гол и сделав один результативный пас.