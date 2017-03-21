Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Швайнштайгер подписал контракт с клубом МЛС

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в МЛС.

    Сообщается, что 32-летний футболист подписал контракт с «Чикаго Файр». Соглашение немца с американским клубом рассчитано по схеме «1+1», а его зарплата в новой команде составит 4,5 миллиона долларов в год.

    По информации Chicago Tribune, хавбек присоединится к «Чикаго Файр» на следующей неделе.

    В нынешнем сезоне Швайнштайгер провел в составе «МЮ» четыре матча, забив один гол и сделав один результативный пас.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2017 08:24
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 марта 2017, 10:28

      вот если бы он допустим в Урал перешел, это была бы бомба))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 > овертайм 21 марта 2017, 14:41

      Ага

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 21 марта 2017, 10:23

      читалось. или китай или млс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 21 марта 2017, 09:45

      Schweini - Der Beste!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 21 марта 2017, 09:28

      Правильно сделал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 21 марта 2017, 09:04

      Вариантов в МЮ не было. Маур не видел его в основе, хотя игрок отличный, даже в 32.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 21 марта 2017, 09:02

      Грустно, когда уходят такие легенды. Поломала ему карьеру лысая пепка, а так мог бы пылить ещё долго в той же Баварии вместо Алонсо...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > Danish Dynamite 21 марта 2017, 10:27

      И пр Кайле Руммениге не забудьте. Не без его участия всё произошло. Крооса сбагрили. Чуть Мюллера не продали, хорошо хоть фанаты помешали.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11