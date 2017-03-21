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    Клаэссон: «Краснодар» действительно верил в меня и хотел видеть в своем составе»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон поделился эмоциями от переезда в Россию, а также заявил, что гол в дебютном матче хавбека против «Фенербахче» позволил ему быть увереннее в себе.

    «Краснодар» действительно верил в меня и хотел видеть в своем составе. Я чувствовал готовность к переезду. После того, как я оказался в другой стране, было много проблем спортивного и бытового плана, но они были быстро решены. В России все работает так же, как и в Швеции, может, только чуть-чуть по-другому. Я удачно дебютировал и забил уже в первом матче с «Фенербахче». К счастью, после этого гола я стал более уверенным в себе и смог немного выдохнуть», – сказал футболист в интервью GP.

    25-летний швед перешел в «Краснодар» в январе 2017 года из «Эльфсборга».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2017 00:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 21 марта 2017, 08:30

      Самый удачный трансфер зимы в РФПЛ! Жаль что ЦСКА не удалось перебить предложения краснодара

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