Клаэссон: «Краснодар» действительно верил в меня и хотел видеть в своем составе»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон поделился эмоциями от переезда в Россию, а также заявил, что гол в дебютном матче хавбека против «Фенербахче» позволил ему быть увереннее в себе.

«Краснодар» действительно верил в меня и хотел видеть в своем составе. Я чувствовал готовность к переезду. После того, как я оказался в другой стране, было много проблем спортивного и бытового плана, но они были быстро решены. В России все работает так же, как и в Швеции, может, только чуть-чуть по-другому. Я удачно дебютировал и забил уже в первом матче с «Фенербахче». К счастью, после этого гола я стал более уверенным в себе и смог немного выдохнуть», – сказал футболист в интервью GP.

25-летний швед перешел в «Краснодар» в январе 2017 года из «Эльфсборга».