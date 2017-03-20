Булавин: «Если бы «Зенит» тренировал не Луческу, Кокорин бы полировал лавочку»

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился мнением об игре нападающего питеского клуба Александра Кокорина. По мнению Булавина, футболисту нужно разобраться самому в себе.

«От Кокорина ждут большего, он человек с большими амбициями. Он должен разобраться сам в себе, понять, что пришел в команду, которая борется не за выживание, а за лучшие места в России и Европе. По его игре хорошо, что Луческу дает ему шанс. Другой тренер мог бы его посадить полировать лавочку», – сказал Булавин.

В текущим сезоне на счету Кокорина 23 матча и четыре гола.