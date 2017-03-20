Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Булавин: «Если бы «Зенит» тренировал не Луческу, Кокорин бы полировал лавочку»

Булавин: «Если бы «Зенит» тренировал не Луческу, Кокорин бы полировал лавочку»

20 марта 2017, 22:39
7

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился мнением об игре нападающего питеского клуба Александра Кокорина. По мнению Булавина, футболисту нужно разобраться самому в себе.

«От Кокорина ждут большего, он человек с большими амбициями. Он должен разобраться сам в себе, понять, что пришел в команду, которая борется не за выживание, а за лучшие места в России и Европе. По его игре хорошо, что Луческу дает ему шанс. Другой тренер мог бы его посадить полировать лавочку», – сказал Булавин.

В текущим сезоне на счету Кокорина 23 матча и четыре гола.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Луческу Мирча
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sobaka120982
1490039853
Пляя... Просто засада какая то((( такая страна большая,игроки миллионеры!!! А в сборную не кого вызвать
Ответить
Русик292
1490039921
Так и есть
Ответить
TRELL
1490040298
Бл...! Кержаков(лучший нап России) сидит на лавке,а Кокоша-бездарь играет хуже некуда. Где справедливость,откуда у Кокорина такой кредит доверия???
Ответить
Garrincha58
1490041291
при чем здесь Луческу!? лимит вот зло по которому этот бездарь вообще еще играет в РФПЛ, а так бы сидеть ему на лавке Динамо в ФНЛ
Ответить
Max Urbanov
1490061186
Если бы не дурацкий лимит на легионеров, то Зенит бы доходил стабильно до плей-офф ЛЧ со своими финансовыми возможностями, а Кокорины и ему подобные играли бы максимум в Урале. А в таких клубах как Зенит, Спартак, ЦСКА, Локомотив и сейчас уже Краснодар, если бы и попадали в основу российские игроки, то именно по игре, а не из-за паспорта.
Ответить
Ортапед
1490074625
Коко должен быть переведён в дубль, и от туда доказывать что он достоин быть первой команде.Но прибежит Мутко-"как так Коко игрок сборной"-и всё по новой
Ответить
Dominator777
1490084066
Уровень Кокорина в настоящее время - ФНЛ. Он бы сейчас даже в Томи среди молодежи выделялся бы только отсутствием желания играть в футбол.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+