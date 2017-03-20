Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Булавин: «Если бы «Зенит» тренировал не Луческу, Кокорин бы полировал лавочку»

    Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился мнением об игре нападающего питеского клуба Александра Кокорина. По мнению Булавина, футболисту нужно разобраться самому в себе.

    «От Кокорина ждут большего, он человек с большими амбициями. Он должен разобраться сам в себе, понять, что пришел в команду, которая борется не за выживание, а за лучшие места в России и Европе. По его игре хорошо, что Луческу дает ему шанс. Другой тренер мог бы его посадить полировать лавочку», – сказал Булавин.

    В текущим сезоне на счету Кокорина 23 матча и четыре гола.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2017 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 марта 2017, 11:14

      Уровень Кокорина в настоящее время - ФНЛ. Он бы сейчас даже в Томи среди молодежи выделялся бы только отсутствием желания играть в футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 21 марта 2017, 08:37

      Коко должен быть переведён в дубль, и от туда доказывать что он достоин быть первой команде.Но прибежит Мутко-"как так Коко игрок сборной"-и всё по новой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 21 марта 2017, 04:53

      Если бы не дурацкий лимит на легионеров, то Зенит бы доходил стабильно до плей-офф ЛЧ со своими финансовыми возможностями, а Кокорины и ему подобные играли бы максимум в Урале. А в таких клубах как Зенит, Спартак, ЦСКА, Локомотив и сейчас уже Краснодар, если бы и попадали в основу российские игроки, то именно по игре, а не из-за паспорта.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2017, 23:21

      при чем здесь Луческу!? лимит вот зло по которому этот бездарь вообще еще играет в РФПЛ, а так бы сидеть ему на лавке Динамо в ФНЛ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 20 марта 2017, 23:04

      Бл...! Кержаков(лучший нап России) сидит на лавке,а Кокоша-бездарь играет хуже некуда. Где справедливость,откуда у Кокорина такой кредит доверия???

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Русик292 20 марта 2017, 22:58

      Так и есть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 20 марта 2017, 22:57

      Пляя... Просто засада какая то((( такая страна большая,игроки миллионеры!!! А в сборную не кого вызвать

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11